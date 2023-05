NEDERLANDSE VERTALING VAN DE DISERTATIE VAN MINFIN NIET OFFICIELE VERTALING

● Er was een vertraging van 18 maanden op het versturen van aanslagen voor de omzetbelasting en loonbelasting. Er was ook een vertraging van 3 jaren op het versturen van OZB-aanslagen. Verder was er ook een vertraging van één jaar op het versturen van aanslagen voor de inkomstenbelasting. Het was ook zo dat er geen aanmaningen werden verstuurd en nauwelijks maatregelen werden genomen om belastinggeld op straat te innen. Wat ook is gebleken is dat de informatie in de Invorderingsbestand onjuist was (vervuild). Ik kwam onmiddellijk met een plan om de enorme achterstand te verminderen en begon met het structureren van het innen van belastingen en sociale premies.

Een jaar en negen maanden later zijn de volgende resultaten zo merkwaardig, dat zelf blinden die kunnen zien en stommen hierover kunnen praten: (1) de vertragingen in het versturen van aanslagen van OB/LB/OZB/IB zijn bijna volledig weggewerkt, (2) Een veel meer gestructureerde belasting- en sociale premies inning in combinatie met andere compliance-trajecten leidde ertoe dat het land record inkomsten uit belastingen en sociale premies haalde, (3) onder meer door de ‘record inkomsten’ van de sociale premies, heeft de SVB onlangs aangekondigd in zijn verslag van eind april, dat de ‘Schommelfonds’ niet alleen het jaar 2022 met een positief saldo heeft afgesloten, maar voorspelt ook dat (bij geen wijziging van de huidige trend) de ‘Schommelfonds’ 2023 ook met een positief saldo zal afsluiten. Tot op heden is er geen enkele reden om te vooronderstellen dat de huidige trend niet verder zal voortduren zoals tot nu toe het geval was. Want, zoals het Spaanse spreekwoord luidt: ‘Mientras los perros ladran, la caravana avanza’. Dit allemaal voor het welzijn van het Curaçaose volk. Ik wil het Parlement eraan herinneren dat toen het Kabinet Pisas 2 van start was gegaan, de voorspelling van het Schommelfonds zeer negatief was. Maar, vandaag de dag, moeten zowel vrienden en vijanden bekennen dat dit kabinet veel aan het doen is die velen niet hebben verwacht. Curaçao, bedankt voor het vertrouwen in ons. Jullie vertrouwen geeft ons de overtuiging, dat wij samen verder zullen vooruitgaan.

● Iets anders dat ik heb aangetroffen, was het droombeeld dat het land NAf 5,4 miljard aan belasting op straat heeft. Op papier was het bedrag die het land Curaçao vanuit belasting moest ophalen, gebudgetteerd op NAf 5,4 miljard. Maar het jaarverslag van het Land Curaçao en een jaarlijkse interne analyse van het ministerie van Financiën gedaan in 2019 hebben aangetoond dat het bedrag van NAf 5,4 miljard geen realistisch beeld geeft, omdat er veel aspecten zijn die in aanmerking moeten worden genomen, waaronder: (1) veel mogelijke verjaringen, (2) grote achterstanden in het verwerken van gerealiseerde betalingen aan de Ontvanger, (3) veel onbeantwoorde ‘bezwaarschriften’ en (4) heel veel ‘taxatieve aanslagen’. Ik leg even uit wat ‘taxatieve aanslagen’ zijn. Wanneer een belastingplichtige zijn belastingaangifte niet (op tijd) levert, wordt een taxatieve aanslag opgelegd door de inspecteur. De taxatieve aanslag is een calculatie van de belastinginspecteur van de door de persoon verschuldigde belasting. Een taxatieve aanslag wordt meestal voor een hoger bedrag opgelegd dat wat de belastingplichtige verschuldigd zou zijn bij het indienen van de aangifte. De invordering hiervan zou de belastingplichtige moeten aanmoedigen om de achterstallige aangifte alsnog in te dienen. Rekening houdend met alles wat ik net heb genoemd, kon het Land op geen enkel moment beweren dat we NAf 5,4 miljard op straat hadden om te innen, zeker niet afkomstig van de minst begunstigden in onze gemeenschap. Het absurde is dat Ontvanger de minst begunstigden in onze gemeenschap een bedrag zou gaan vragen dat in veel gevallen niet overeenkwam met de realiteit. Het kostte veel tijd en capaciteit (die we niet hebben) om de minst begunstigden te incasseren; en dat kwam met het risico dat de schulden van de ‘big fishs’ bleven staan, en op den duur ook gingen verjaren. Sinds mijn aantreden als minister in 2021, heb ik tegen de Ontvanger en het ‘ondersteuningsteam’, die de Ontvanger ondersteunt, gezegd dat er een halt moet komen aan deze onregelmatigheden, koste wat het kost!

● Voormalige regeringen hebben op verschillende momenten diverse initiatieven voor de opschoning van het belastingstelsel en het verbeteren van onze compliance onderbroken. Dit heeft ertoe geleid dat de vorige regeringen nooit tot een structurele verbetering van de manier waarop we onze belastingen inzamelden zijn gekomen. Het is duidelijk dat degenen die voorheen regeerden, geen visie hebben geïmplementeerd op de toekomst van Curaçao. Ik ben momenteel bezig om alle vertragingen die de vorige regeringen hebben gemaakt met betrekking tot de bestandsopschoning in te halen. Ik leg dit even uit door middel van een vergelijking met de openbare wegen op Curaçao. Wat zeker voor de afgelopen tien jaren gebeurde was dat de Curaçaose wegen geen structurele aandacht hebben gekregen via jaarlijkse onderhoud (op een gestructureerde manier); Pas als de wegen krater vormen, dan pas gaan we een inhaalslag maken. Later doen we weer geen onderhoud, en na 10 jaar willen we weer inhaalslag gaan doen. Dat is helemaal verkeerd. Dit geldt ook voor belasting innen. We kunnen niet jarenlang geen belasting innen en later geloven dat het makkelijk zal zijn om die belasting na 7 tot 10 jaren te innen (inhaalslag). Hoe ouder je belastingschulden, hoe moeilijker het wordt om ze succesvol te innen. Dit is iets dat internationale onderzoeken al hebben bewezen. Een onderzoek van de OECD in 2019 heeft aangetoond dat de kans om belasting succesvol te innen na 2 jaar daalt. We hebben ook een vergelijkbaar onderzoek gedaan om een beter beeld te krijgen van hoe onze belastinginkomsten verdeeld zijn. Ons onderzoek heeft aangetoond dat 90% van onze belastinginkomsten gerelateerd is aan aanslagen die niet ouder zijn dan 4 jaar. Ons onderzoek heeft ook aangetoond dat slechts 2% van onze belastinginkomsten afkomstig is van aanslagen die ouder zijn dan 5 jaar. Onze analyse toont aan dat het veel effectiever is als we ons beperkte vermogen inzetten om aanslagen van 0 tot en met 5 jaar te innen. Door medewerkers van de belastingdienst te laten concentreren op het innen van aanslagen van 0-5 jaar, zullen we veel meer inkomsten realiseren in vergelijking met het innen van belastingen ouder dan 5 jaar. Dit is juist wat het nieuwe Ontvanger Beleid inhoudt, namelijk onze capaciteit inzetten om huidige aanslagen te innen (oftewel, jonger dan 5 jaar) in plaats van onze capaciteit te gebruiken om oudere leningen te innen. Met andere woorden, onze belastingdienst moet in de actualiteit werken, in plaats van te focussen op oude schulden die in veel gevallen niet eens een reëel beeld geven van het bedrag dat teruggevorderd kan worden. Ik merk op dat als je veel tijd besteedt aan het innen van oude schulden, je drie risico’s loopt: (1) je gebruikt je capaciteit ineffectief, en het probleem wordt zo groot dat je niet in staat bent om het bedrag te innen dat je had gehoopt. (2) je besteedt meer tijd aan het inzamelen van geld, want hoe langer het duurt, hoe moeilijker het inzamelingsproces wordt, omdat je documentatie misschien niet meer actueel is, of de mensen/bedrijven niet meer bestaan, (3) de jonge aanslagen verouderen ook, omdat je zoveel tijd aan het inzamelen van de oude aanvallen heb besteed, dat de jonge aanslagen ook nu verouderd zijn. Dus je belandt in een vicieuze cirkel.

● De belastingplichtigen kregen de nodige informatie van de belastingdienst niet op een optimale manier. Hierdoor heb ik een helpdesk geïntroduceerd die momenteel goed werk verricht. Op dit moment kan iedereen hun CRIB-nummer aanvragen via e-mail. Er lopen ook veel andere trajecten om de informatievoorziening aan belastingplichtigen eenvoudiger te maken. Bijvoorbeeld, binnenkort zal alle informatie naar de belastingplichtigen verstuurd worden via de berichtenbox in het belastingdienstportaal. Los van het feit dat de verschillende trajecten het Land zullen helpen bij kostenbesparing voor wat betreft posten verzenden (min/meer NAf 450k per jaar), zullen ze de belastingdienst ook helpen om tijdig te werken en vertragingen oplopen te voorkomen bij het innen van belastingen.

● Ik merk op dat velen hebben gedacht dat onze belastinginkomsten zouden dalen omdat we een cashloze ontvanger hadden geïntroduceerd, namelijk stoppen met contant betalingen (met uitzondering van kansspelers). Maar vandaag de dag spreken de resultaten voor zich, en we zijn klaar om de belastingdienst van het volk te blijven innoveren. Zo begonnen sommigen ook te beweren dat de opschoning van het belastingbestand zou betekenen dat het land minder inkomsten zou gaan innen, doordat de minister van Financiën kwijtschelding heeft gegeven. Ten eerste wil ik nogmaals benadrukken dat er geen sprake is van kwijtschelding. Het nieuwe beleid van de Ontvanger benadrukt, dat men in actualiteit moet werken en niet gaan focussen op aanslagen ouder dan 5 jaar. Ons onderzoek heeft aangetoond dat opschoning onze inkomsten niet zal verminderen. Van de belastinginkomsten en sociale premies die we in 2022 hebben ontvangen, had slechts 6,7% te maken met vergoedingen ouder dan 5 jaar. Hier spreken we over een relatief klein bedrag. We zijn van mening dat als we ons capaciteit gaan focussen op het verzamelen van de belastingen van 2018 en verder op, dat we een minimaal bedrag aan belastingen en sociale premies zullen innen dat gelijk is aan wat we in 2023 hebben begroot. Om deze stelling te rechtvaardigen, heb ik een vogelvlucht van het eerste kwartaal van 2023 aan de Griffie gegeven. In de vogelvlucht kunnen we duidelijk zien dat we datgene dat we voor het eerste kwartaal van 2023 hadden gebudgetteerd in zijn geheel hebben gerealiseerd, en dit rekening houdend met het nieuwe Ontvanger Beleid, dat eind januari 2023 werd geïntroduceerd!