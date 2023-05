Brote di malesa serio di koral “Stony Coral Tisseu Loss Desease” na Kòrsou

Willemstad – Na inisio di luna di aprel último, un tim di ekspertonan internashonal riba tereno di koral afiliá na Carmabi, a señalá pa promé biaha e “Stony Coral Tissue Loss Disease” (SCTLD) aki na Kòrsou.

Orígen i esparsimentu di e malesa aki di SCTLD

Na 2014 a señalá pa promé biaha e plaga blanku aki na Florida, kaminda ku kantidatnan grandi di koral a muri den korto tempu. Despues di 2014 e malesa di koral nobo aki a plama for di Florida pa Karibe via Hamaika (2017), Méhiko, Belize, St. Maarten (2018), St. Thomas, U.S. Virgin Islands (2019), Belize, Puerto Rico i St. Eustatius (2019) i asina haña e nòmber “Stony Corals Tissue Loss Disease”. Den sierto área di Karibe e malesa aki a eliminá mitar di e totalidat di koral.

Ta ampliamente konosí ku refnan Karibense ya ta den mal estado i ku refnan di koral di Kòrsou tambe ta konfrontá diferente problema manera, kontaminashon, kambio di klima i e faktornan ku ta limitá e espesienan importante pa ekosistema manera Gutu. E kobertura di koral den Karibe awor ta 14.3%, un redukshon di mas òf ménos 80% for di komienso di añanan 70. E degenerashon aki a tuma lugá na Kòrsou tambe, pero afortunadamente ménos kompará ku sobrá di Karibe. Dos malesa di vírùs anterior na inisio di añanan 80 ta parsialmente responsabel pa deterioro di e kobertura di koral na Kòrsou i den Karibe. Esaki ta responsabel pa morto (mas ku 90%) di dos espesie di koral ekológikamente importante (Acropora palmata en A. cervicornis) i e Zeeappel pretu (Diadema antillarum).

Awor mester tene kuenta tambe ku mas deterioro di nos refnan di koral pa motibu di SCTLD. SCTLD tin un efekto devastador riba koralnan ku ta krese lento ku alabes ta konstruí ref, manera koralnan di pilar, strea i koral di sesu ku ta komun na Kòrsou. SCTLD ta kousa pèrdida di tehido serka mas ku 34 di e mas òf ménos 65 espesienan di koralnan ku ta konstruí ref den Karibe. E posibilidat ku e koralnan ku ta afektá lo muri den un periodo di algun siman pa algun luna ta 66% -100%, kual ta kousa redukshon den densidat di koral i redukshon di otro organismonan manera piská di ref ku ta dependé di koral.

E úniko tratamentu efektivo ku ta konosí te ku awor ta aplikashon di antibiótika riba partinan ku SCTLD. Tèstnan di laboratorio i eksperimentonan na otro áreanan di Karibe a demostrá ku e pasta spesial di antibiótika (basá riba amoxicilina) ta e úniko tratamentu efektivo konosí pa SCTLD, oumentando e posibilidat di supervivensia di koralnan tratá te na 90%.

Plan di akshon

Ministerio di GMN a elaborá un plan di akshon basá riba informashon suministrá pa CARMABI. Gobièrnu na e momentunan aki ta trahando pa bestèl tur e

ingredientenan nesesario pa produkshon di e antibiótika aki na Kòrsou mes pa kombatí SCTLD. Momentu ku e ingredientenan ta disponibel aki na Kòrsou, lo

pidisektor di buseo i bushinan boluntario pa yuda kontrolá esparsimentu di e malesa i pa trata koralnan enfermo. E proseso pa bestèl e ingredientenan ya ta tumando lugá.

Kiko nos por hasi?

Manera semper ya tabata un regla di buseo, ta konsehabel pa regulá bon e flotabilidat i nunka mishi ku ningun organismo marino, spesialmente koralnan. Mishi ku koralnan ta prohibí na Kòrsou pa lei. Esaki ta konta tambe pa ankramentu di boto. Ta pèrmití ankrá solamente riba áreanan di santu i ta pidi doñonan di boto pa tene kuidou pa no daña koralnan durante di e proseso di ankramentu. Piskadónan por evaluá tambe posibilidat pa tira gutunan ku nan a kapturá bèk den laman, pasobra e piská aki ta hopi importante pa rekuperashon i kresementu di koralnan afektá pa SCTLD ku a sobreviví e brote.

Skolnan i operadónan di buseo mester konsiderá pa den kaso ku nan tin klientenan ku ainda no tin e abilidatnan amplio di buseo, pa evaluá pa sambuyá den áreanan ku no tin (òf ku tin poko) koral pa evitá daño indeseá na koralnan dor di mishimentu di bushinan prinsipiante.

Tin indikashonnan ku e malesa ta plama via kontakto direkto i via koriente di laman. Tantu desinfektá e material di buseo pero tambe sera lugánan kaminda tin brote di SCTLD por minimalisá e esparsimentu via kontakto direkto. Ministerio di GMN ta investigando e efekto di desinfektá material di buseo pa prevení esparsimento di e malesa. Hopi organisashon ta konsehá esaki pero no tin pruebanan konkreto ainda ku e método aki ta efektivo. Tambe ta konsiderá ku ta bon pa sera e sitionan di buseo kaminda SCTLD a plama. Desaroyo riba e tereno aki lo keda anunsiá den próksimo komunikadonan di prensa.

Ta konosí tambe ku e konsekuensianan di SCTLD ta bira ménos despues di algun aña pa koralnan ku a sobreviví e brote i ta posibel ku nan a desaroyá resistensia natural. Atendementu ku SCTLD ta un proyekto temporal ku ta tuma algun aña, pero e lo tin un fin. Gobièrnu di Kòrsou ta spera di atraé sufisiente buseadó boluntario durante e brote pa yuda ku e kontròl di SCTLD pa asina protehá mas tantu posibel refnan di Kòrsou pa futuro.

Pa mas informashon tokante SCTLD: https://www.agrra.org/coral-disease-outbreak/

Pa mas informashon tokante akshonnan lokal pa kombatí SCTLD: Faisal.Dilrosun@gobiernu.cw

Pa raportá presensia di SCTLD na un sitio: carmabilog@gmail.com

UITBRAAK ERNSTIGE KORAALZIEKTE (STONY CORAL TISSUE LOSS DISEASE) OP CURAÇAO

Willemstad – Begin april 2023 is door een team van internationale koraalziektendeskundigen verbonden aan het CARMABI voor het eerst stony coral tissue loss disease (SCTLD) op Curaçao waargenomen.

Ontstaan en verspreiding stony coral tissue loss disease

In 2014 werd deze nieuwe “witte pest” ziekte voor het eerst waargenomen in Florida, waarbij grote aantallen koralen in korte tijd afstierven. Vanaf 2014 heeft deze nieuwe dodelijke koraalziekte zich vanuit Florida (2014), via Jamaica (2017), Mexico, Belize, St. Maarten (2018), St. Thomas, U.S. Virgin Islands (2019), Puerto Rico en St. Eustatius (2019), over het Caribische gebied verspreid en kreeg de naam “Stony Corals Tissue Loss Disease” (SCTLD). Op sommige Caribische locaties heeft SCTLD de hoeveelheid koraal soms met de helft doen afnemen.

Het is algemeen bekend dat Caribische riffen thans in een zeer slechte staat verkeren en dat ook de Curaçaose koraalriffen reeds met een groot aantal problemen kampen, zoals vervuiling, klimaatsverandering en het minder voorkomen van ecologisch belangrijke soorten zoals papegaaivissen. De gemiddelde koraalbedekking in het Caribisch gebied is nu 14,3%, een afname van ± 80% sinds het begin van de jaren 70. Deze achteruitgang heeft zich ook voorgedaan op Curaçao, maar gelukkig in mindere mate vergeleken met de rest van het Caribisch Gebied. Twee eerdere virulente ziekten in het begin van de jaren tachtig zijn gedeeltelijk verantwoordelijk voor de grote achteruitgang van de koraalbedekking op Curaçao en de rest van het Caribisch Gebied. Hierdoor stierven twee veel voorkomende en ecologisch belangrijke koraalsoorten (Acropora palmata en A. cervicornis) en de zwarte zee-egel (Diadema antillarum) grotendeels (>90%) uit.

Nochtans dient ook rekening worden gehouden met verdere achteruitgang van ons koraalrif vanwege SCTLD. SCTLD heeft een verwoestend effect op langzaam groeiende en rif bouwende koralen, inclusief de op Curaçao veel voorkomende pilaar-, ster- en hersenkoralen. SCTLD veroorzaakt weefselverlies in 34+ van de ~ 65 soorten rif bouwende koralen die in het Caribisch Gebied voorkomen. De kans dat aangetaste koralen binnen enkele weken tot maanden sterven is 66% -100% hetgeen leidt tot verlies van koraaldichtheid en de de afname van andere organismen zoals rif vissen die van koraal afhankelijk zijn.

De enige effectieve behandeling die tot nu toe bekend is, is de plaatselijke toepassing van antibiotica op SCTLD-laesies. Laboratoriumtesten en veldexperimenten op andere Caribische locaties hebben aangetoond dat deze speciale antibioticumpasta (op basis van amoxicilline) vooralsnog de enige bekende

effectieve behandeling voor SCTLD is gebleken, waarbij de overlevingskans van behandelde koralen tot 90% kan toenemen.

Plan van aanpak

Het Ministerie van GMN heeft gebaseerd op informatie verkregen door CARMABI een plan van aanpak opgesteld. De overheid is momenteel bezig de benodigdheden bestellen om de antibiotica op Curaçao te kunnen produceren om SCTLD te bestrijden. Zo gauw deze materialen op Curaçao aanwezig zijn, zal een beroep worden gedaan op de duiksector en andere duikende vrijwilligers om een helpende hand te bieden de verspreiding van de ziekte in toom te houden en zieke koralen te behandelen. Het proces om de benodigdheden te bestellen is reeds in gang gezet.

Wat kan men doen?

Zoals altijd reeds een algemeen duikvoorschrift was, is het voor duikers aan te bevelen hun drijfvermogen goed te reguleren en nimmer mariene organismen, met name koralen, aan te raken. Het aanraken van koralen is reeds bij wet op Curaçao verboden. Dit geldt ook voor het ankeren van boten. Ankeren is alleen toegestaan op zandvlaktes en booteigenaren worden verzocht extra op te letten dat men geen koralen beschadigd tijdens het ankeren. Vissers zouden kunnen overwegen om gevangen papegaaivissen (gutus) terug te zetten omdat deze vissen enorm belangrijk zijn voor het herstel en groei van door SCTLD aangetaste koralen die de ziekte overleven.

Duikscholen en –operators zouden indien zij diensten verlenen aan klanten die nog niet over de vereiste duik vaardigheden beschikken, dienen te overwegen te gaan duiken in gebieden zonder (of met zeer weinig) koralen om onbedoelde, maar veel voorkomende schade door aanrakingen van (beginnende) duikers te voorkomen.

Er bestaan aanwijzingen dat de ziekte zich middels direct contact en via de zeestromingen verspreidt. Zowel het ontsmetten van duikspullen als het sluiten van locaties waar SCTLD is uitgebroken zouden dus de verspreiding via direct contact kunnen minimaliseren. Het Ministerie van GMN onderzoekt het effect van het ontsmetten van duikspullen om zo de verspreiding van de ziekte tegen te gaan. Dit wordt op veel plekken aangeraden door beheersorganisaties maar concrete bewijzen dat deze methode effectief is vooralsnog niet beschikbaar. Tevens dient te worden overwogen of het raadzaam is duikplekken waar SCTLD is uitgebroken af te sluiten voor duikers. Ontwikkelingen op dit front zullen in toekomstige persberichten worden medegedeeld.

Het is ook bekend dat de gevolgen van SCTLD na een aantal jaar minder worden voor koralen die de uitbraak hebben overleefd en wellicht resistentie hebben kunnen opbouwen. De aanpak van SCTLD is dus een tijdelijke, weliswaar jaren durende

onderneming, maar er komt een einde aan. De Curaçaose overheid hoopt gedurende de uitbraak voldoende vrijwilligers te mogen verwelkomen die bereid zijn met de bestrijding van SCTLD te helpen om zo zoveel mogelijk van de Curaçaose riffen voor de toekomst te kunnen veiligstellen.

Voor meer informatie over SCTLD: https://www.agrra.org/coral-disease-outbreak/ Voor meer informatie over lokale acties ter bestrijding van SCTLD: Faisal.Dilrosun@gobiernu.cw

Voor meldingen over het voorkomen van SCTLD: carmabilog@gmail,com