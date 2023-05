Notisia di polis di djabièrnè 12 di mei te ku djaluna 15 di mei 2023

Entrada Hudisial

Riba djabièrnè 12 di mei, den oranan di atardi a tene un entrada hudisial den un kas situá den e bario di Antriol. E entrada tabata den kuadro di un ladronisia kometé resientemente. Durante di e entrada a detené un homber di inisial F.D.J. di 48 aña di edat en konekshon ku ladronisia, enkubrimentu (heling), violashon di Lei di Opio BES i Lei di Arma BES. A konfiská tambe artíkulo probablemente prosedente di ladronisia i otro artikulo kontra lei di Opio BES i lei di Arma BES. Investigashon den e kaso ta andando i no ta deskarta mas detenshon den esaki.

Aksidente ku siklista

Riba djadumingu 14 di mei, alrededor di 6.30 or di atardi, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un aksidente ku a tuma lugá na e skina di Kaya Macario Sint Jago i Kaya Orgel. Aki un outo a alkansá un siklista. Ambulans a transportá e siklista, ku ta menor di edat, pa hòspital pa tratamentu médiko. Situashon di e víktima ta stábil.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 911/112 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 12 mei tot en met maandag 15 mei 2023

Huiszoeking

In de middaguren op vrijdag 12 mei, vond er een huiszoeking plaats in een woning gelegen in de wijk Antriol. Het onderzoek vond plaats in het kader van een recent gepleegde diefstal. Tijdens het onderzoek werd een 48-jarige man met de initialen F.D.J. aangehouden wegens diefstal, heling, overtreding van het Opiumwet BES en de Wapenwet BES. Er werden ook vermoedelijke gestolen goederen en andere goederen die in strijd zijn met het Opiumwet BES en de Wapenwet BES in beslag genomen. Het onderzoek in deze zaak loopt en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Aanrijding met een fietser

Op zondag 14 mei, omstreeks 18:30 uur, kreeg de centrale meldkamer een melding van een aanrijding die plaats vond op de hoek van Kaya Macario Sint Jago en Kaya Orgel. Een fietser werd aangereden door een auto. De minderjarige fietser werd door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De situatie van het slachtoffer is stabiel.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911/112 of de anonieme tip lijn 9310.