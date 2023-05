Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez organiseert eerste “Moot Court” in St. Maarten

PHILIPSBURG – De Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) organiseerde het allereerste “Moot Court” voor vier rechtenstudenten van St. Maarten in het gerechtsgebouw in Philipsburg.

Voor één van de studenten, Valya Pantophlet, betekende het slagen voor dit examen ook dat zij de allereerste rechtenstudent is op St. Maarten die het bachelorprogramma Rechten heeft afgerond van de universiteit.

Het “Moot Court” werd georganiseerd door Gerald Simmons-de Jong en Karan Doekhi, beiden gastdocenten en docenten aan de UoC, in nauwe samenwerking met de coördinator van de dependance St. Maarten, mevrouw Eunelda Cairo.

“Moot court” is een onderdeel van de bacheloropleiding van de universiteit waarin de studenten een rechtszaak voorbereiden en presenteren aan een jury. Het idee is dat er zoveel mogelijk een realistische rechtszitting wordt gecreëerd.

In dit “Moot Court” kregen studenten een faillissementszaak voorgeschoteld. Kortom, een stel had besloten een duur jacht aan te schaffen en te bouwen, maar uiteindelijk ging het bedrijf waarmee ze dit structureerden failliet en werd het stel onder meer persoonlijk aansprakelijk gesteld. Twee studenten vertegenwoordigden de curator en de andere twee studenten vertegenwoordigden het aansprakelijk gestelde echtpaar.

De jury bestond uit vicepresident van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie Gertjan Wouters, Gerald Simmons-de Jong en Karan Doekhi. Zij werden bijgestaan door griffier Jacqueline Evers-Maria.

‘‘Moot court” is een mooie gelegenheid om het geleerde in de praktijk te brengen. Het is altijd een bijzonder moment voor een rechtenstudent en de Universiteit van Curaçao is er trots op het moot court-examen voor de allereerste bachelorstudent ooit te hebben mogen organiseren.

Naast familieleden en vrienden van de studenten, kwamen ook diverse ministers en hoogwaardigheidsbekleders naar de pleitwedstrijd om steun te betuigen aan de examenkandidaten.

Namens de ministerraad waren minister van Justitie Anna Richardson, minister van Financiën Ardwell Irion en minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieubeheer en Infrastructuur VROMI Egbert J. Doran aanwezig.

De meest geëerde gast was Richard Gibson Sr. Het was heel bijzonder voor mr. Gibson Sr. om aanwezig te zijn bij dit Moot Court, omdat hij een belangrijke rol heeft gespeeld in de startfase van het rechtenstudieprogramma op St. Maarten”, aldus Cairo namens de dependance van UoC op St. Maarten.