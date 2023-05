RDK, VDL I ABC BUSBEDRIJF TA TRAHA HUNTU RIBA PROYEKTO INOVATIVO

Willemstad, 16 di Mei 2023 – Riba 16 di Mei, durante un enkuentro ofishal, Autobusbedrijf Curacao (ABC) , Refineria di Kòrsou (RdK) i VDL Groep a firma un akuerdo di kolaborashon. Ku e akuerdo aki a formalisá ku e partidonan lo traha huntu pa generá energia solar pa medio di un PV Solar park, kual ta un parke solar ku RdK lo konstruí riba e terenonan ku ta disponibel pa desaroyonan nobo. E energia ku lo generá lo keda kombertí den elektrisidat ku entre otro por usa pa karga 6 bùs eléktriko riba tereno di e parke solar. VDL Groep lo fasilitá e panelnan solar, e bùsnan eléktriko, e instalashon pa karga vehíkulo ku elektrisidat, e baterianan i e Sistema pa Maneha Energia ku ta mará na esaki. ABC lo integrá e bùsnan den Transporte Públiko di Kòrsou.

Ku e proyekto aki ABC konsientemente ta dal un paso krusial den e transishon energétiko di transporte públiko di Kòrsou. Transformá transporte públiko ku elektrisidat komo fuente di energia, kaminda lo usa energia duradero en bes di kombustibel fósil, ta kompletamente aliñá ku e ambishon di e gobièrnu aktual.

E proyekto ‘E-Mobility’ ta un di e promé proyektonan inovativo ku a resultá for di e estudio ku ta karga e nòmber “Riba kaminda pa yega na un Living Lab Kòrsou” kual TNO a realisá riba petishon di RdK, den kolaborashon estrecho ku diferente kompania gubernamental (ABC, Aqualectra, Curoil, Selikor), ministerionan AZ, GMN, MEO, VVRP, Universidat di Kòrsou i un kantidat di kompania hulandes, entre otro VDL. VDL Group ta un kompania industrial internashonal ku ta enfoká riba desaroyo, produkshon i benta di entre otro sistemanan di almasenahe pa energia duradero i bùsnan eléktriko.

‘E-Mobility’ ta un asina yamá ‘demo-project’, o sea un proyekto ku ta fungi komo ehèmpel di inovashon realisá pa finalmente demonstrá ku un sistema di bùsnan elektriko ‘Zero Emission’ por keda implementá independiente (off-grid) di e ret di elektisidat na Kòrsou. E interes di Hulanda den e proyekto di demonstrashon aki ta grandi, dor ku sistemanan ‘off-grid’, por re-enforsá e transishon pa un mobilidat bèrdè i duradero na Hulanda. Esaki por yuda prevení kongestion di e nètwèrk elektriko.

Kòrsou lo liderá mobilidat duradero off-grid

Ku e proyekto aki Kòrsou ta posishoná su mes komo lider den e área di mobilidat duradero i eléktriko ku ta off-grid. E resultadonan di e proyekto inovativo aki lo fungi komo ehèmpel pa paisnan den reino i den region, pa asina nan tambe logra realisá proyektonan similar.

SAMENWERKING RDK, VDL EN ABC BUSBEDRIJF VOOR INNOVATIEF PROJECT

Willemstad, 16 Mei 2023 – Tijdens een officiële bijeenkomst op dinsdag 16 mei is een samenwerkingsverband getekend tussen Autobusbedrijf Curacao (ABC), Refineria di Kòrsou (RdK) en VDL Groep. Hiermee wordt samengewerkt om te komen tot opwek van zonne-energie met een PV Solar park, welke in opdracht van RdK zal worden gebouwd op terreinen die beschikbaar zijn voor herontwikkeling, waarvan de opgewekte energie gebruikt zal worden voor onder andere het laden van 6 electrische bussen van ABC op een terrein naast dit zonnepark.

De Zonnepanelen, Electrische bussen, Laadvoorziening, Batterijopslagsysteem en het bijbehorende Energie Management Systeem zullen door VDL Groep geleverd worden. De bussen zullen door ABC worden ingezet in het Openbaar Vervoer van Curaçao. Met dit project zet ABC doelbewust een belangrijke stap om de energietransitie van het openbaar vervoer op Curaçao in gang te zetten. Electrificatie van het openbaar vervoer, waarbij er in plaats van fossiele brandstoffen hernieuwbare energie wordt gebruikt, past ook volledig in de ambitie van de huidige regering.

Het E-Mobility project is één van de eerste innovatieve projecten die voortvloeien uit de studie “Op weg naar een Living Lab Curaçao” welke TNO in opdracht van RdK in nauwe samenwerking met verschillende overheids NV’s (ABC, Aqualectra, Curoil, Selikor), de ministeries van AZ, GMN, MEO, VVRP, de University of Curaçao en een aantal Nederlandse bedrijven waaronder ook VDL, heeft uitgevoerd. VDL is een internationale industriële onderneming die zich toelegt op de ontwikkeling, productie en verkoop van onder andere duurzame energieopslag systemen en elektrische bussen.

E-Mobility is een demonstratieproject waarbij de innovatie zit in het aantonen dat de geleverde ‘Zero Emission’-bussen, volledig off-grid ingezet kunnen worden voor het openbaar vervoer op Curaçao en in Nederland.

De interesse van Nederland voor dit demonstratieproject is groot omdat via dit soort off-grid systemen, de vergroening van de mobiliteit in Nederland verder kan worden uitgebreid waarbij de, vaak hiermee gepaarde electrische Netwerkcongestie, wordt voorkomen.

Curaçao als koploper voor off-grid duurzame mobiliteit

Met dit project positioneert Curaçao zich als koploper op het gebied van innovatieve off-grid electrische duurzame mobiliteit. De resultaten van dit innovatieve project zullen als voorbeeld dienen voor de landen binnen het koninkrijk en in de regio om soortgelijke projecten te realiseren.