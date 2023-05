MINISTERIO KONSERNÍ DESAROYO EKONÓMIKO UN PASO HISTÓRIKO PA MUHÉNAN EMPRESARIO DEN KARIBE

Lansamentu di ‘Caribbean Women in Trade’



Willemstad- Durante e di tres dia di Curaçao Export Week 2023, Vise Promé Minister di Kòrsou, sra Ruthmilda Larmonie- Cecilia a hasi lansamentu ofisial di ‘Caribbean Women in Trade’ (Muhénan Karibense den Komersio) na nòmber di Gobièrnu di Kòrsou. ‘Caribbean Women in Trade’ ta un plataforma ku ta fasilitá netwerk i kolaborashon entre muhénan empresario i profeshonalnan di henter region Karibense i tambe pa diáspora establesé na otro partinan di mundu pa nan por ta eksitoso den komersio. Lansamentu di ‘Caribbean Women in Trade’ ta kibra e bareranan i krea mas oportunidat pa e hende muhé Karibense di diferente sektor i diferente ‘background’ pa kompartí nan eksperensianan, siña for di otro i traha huntu riba metanan komun. E sede prinsipal di ‘Caribbean Women in Trade’ lo ta establesé aki na Kòrsou i ‘Caribbean Women in Trade‘ lo bai forma parti ofisial di ‘Association of Women in International Trade’ na Merka.

Durante e spich di Lansamentu di ‘Caribbean Women in Trade’, Minister Larmonie- Cecilia a indiká ku esaki ta un momentu históriko. Prinsipalmente konsiderando estudionan resien ku ta mustra ku empresanan Karibense kaminda un hende muhé ta propietario ta enfrentá retonan diferente manera por ehèmpel akseso limitá na finansiamentu, falta di training i guia i un prehuisio kultural ku hopi bia ta faboresé empresarionan maskulino.

Tur empresario i profeshonalnan femenino den Karibe òf diáspora por bira miembro di ‘Caribbean Women in Trade’. Riba e página di Facebook di Curaçao Export Week por lesa mas informashon tokante e kolaborashon akí. Por registrá grátis pa bira miembro di ‘Caribbean Women in Trade’ dor di yena e formulario den e siguiente link: https://bit.ly/registrationCWIT.

Ministerio di Desaroyo Ekonómiko (MEO), CINEX, i Gobièrnu ta Kòrsou ta kere firmemente ku e hende muhé empresario i profeshonal tambe por yuda hiba nos na kresementu ekonómiko i desaroyonan fantástiko; basta nos duna nan e hèrmènt i rekursonan nesesario pa nan por ta eksitoso.

Curaçao Export Week 2023 ta kontinuá djaweps 18 i djabièrnè 19 di mei ku un programa sumamente interesante. Pa mas informashon tokante Curaçao Export Week i un bista den e programa pa e sobrá di e siman akí, por bishitá www.curacaoexport.org.