Selebrashon Dia Internashonal di Museo ku diferente aktividat

05/18/2023

Ta selebrá Dia Internashonal di Museo ku diferente aktividat ku ta habrí pa públiko riba diferente dia.

E aña akí e selebrashon ta rònt di e tema ‘Museo, Sostenibilidat i Bienestar’ i Dia Internashonal di Museo mes ta kai ofisialmente riba djaweps 18 di mei. Tur hende ta kordialmente bon biní pa asistí na e aktividatnan akí.

Dia 29 di mart selebrashon di Dia Internashonal di Museo 2023 a ranka sali durante e evento di Nos Zjilea na Mangazina di Rei. Despues di esei e museo di Parke Washington a tene un dia habrí dia 14 di mei. Dia 17 di mei Museo Chich’i Tan a duna un tayer tambe tokante pasamentu di informashon entre adulto i hóben. Dia 18 di mei Museo Terramar ta tene un dia habrí ku un seshon di informashon tokante e tema ‘Museo, Sostenibilidat i Bienestar’. Ta klousurá e selebrashonnan riba djasabra 20 di mei den kurá di SKAL ku un eksposishon di diferente museo. Entre 18:00 or i 22:00 or lo tin diferente diskurso ku algu di bebe i músika.

SKAL, Mangazina di Rei, Museo Terramar, FuHiKuBo, Museo Chich’i Tan, Museo Parke Washington (STINAPA) i Tanki Maraka ta organisá e aktividatnan pa e selebrashon akí.

Viering Internationale Museum Dag met verschillende activiteiten

18 mei 2023

De Internationale Museum Dag wordt gevierd met verschillende activiteiten die open zijn voor publiek op verschillende dagen.

Dit jaar staat de viering in het thema “Musea, Duurzaamheid en Welzijn” en is donderdag 18 mei de officiële Internationale Museum Dag. Iedereen is van harte welkom om deze activiteiten bij te wonen.

Op 29 maart is de viering van de Internationale Museum Dag 2023 van start gegaan tijdens het Nos Zjilea evenement bij Mangazina di Rei. Het museum van Washington Park heeft daarna een open dag gehouden op 14 mei. Op 17 mei heeft Museo Chichi Tan ook een workshop gegeven over het doorgeven van informatie tussen volwassenen en jongeren. Het Terramar museum houdt op 18 mei een open dag met een informatiesessie over het thema “Musea, Duurzaamheid en Welzijn”. De vieringen worden afgesloten op zaterdag 20 mei in de tuin van SKAL met een expositie van verschillende musea. Tussen 18:00 – 22:00 zullen er verschillende toespraken worden gehouden met een borrel en muziek.

Activiteiten voor deze viering worden georganiseerd door SKAL, Mangazina di Rei, Terramar Museum, FuHiKuBo, Museo Chichi Tan, Museo Washington Park (STINAPA) en Tanki Maraka.