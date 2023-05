Midi preshon di sanger sin sita riba Dia Mundial di Hipertenshon 2023

05/16/2023

Dia 17 di mei 2023 entre 08:00 or i 14:00 or tur hende por pasa sin sita na e konsultanan di dòkter di kas pa midi preshon di sanger.

Dia Mundial di Hipertenshon ta un oportunidat pa tur hende pa bira konsiente di e malesa importante akí i pa mantené un preshon di sanger salú. Pa medio di pone pasonan chikitu pa tene preshon di sanger bou di kontròl, por redusí hopi riesgo i problema ku salú. Esaki ta kontribuí na un mihó salú. Pa detektá un preshon di sanger ku ta muchu haltu, riba Dia Mundial di Hipertenshon ta invitá tur hende riba 40 aña pa laga midi nan preshon di sanger i haña informashon tokante e importansia di un preshon di sanger salú. Di e manera akí dia 17 di mei 2023 entre 08:00 or i 14:00 or tur hende por pasa sin sita na e konsultanan di dòkter di kas na: Rincon Medical Centrum, Bonaire Medisch Centrum, Sentro Mediko Sùit i Klínika Antriol (Dr. Lont). Por bishitá Fundashon Mariadal (e hòspital) tambe entre 08:30 or i 11:30 or pa laga midi bo preshon di sanger. Komo parti di un konkurso lo entregá makutu di fruta i pakete di bèrdura na 5 bishitante.

Un preshon di sanger haltu ta nifiká ku tin muchu hopi preshon riba bo adernan i bo kurason. Ora bo tin preshon di sanger haltu pa un tempu largu, esaki por kondusí na daño na bo adernan. Pa motibu di esaki bo por haña problema serio ku bo salú, manera un ataka serebral, un ataka di kurason òf problema ku nir. Hopi hende no sa ku nan tin preshon di sanger haltu, pasobra mayoria biaha un preshon di sanger muchu haltu no ta duna ningun keho. Un preshon di sanger salú ta keda generalmente bou di 130/80. Si bo preshon di sanger ta mas haltu, kisas bo tin ku tuma sierto pasonan pa mantené bo preshon di sanger bou di kontròl.

Ta importante pa trata un preshon di sanger ku ta muchu haltu. Esaki bo mes por hasi pa medio di por ehèmpel move mas, kome ménos salu i stòp ku humamentu. Tin ora un tratamentu ku remedi ta nesesario. Na Boneiru tin bon posibilidat di tratamentu pa trata preshon di sanger haltu. Na bo konsulta di dòkter di kas bo ta haña por ehèmpel bon guia di parti di un sostenedó di práktika spesialisá. Ora ku bo preshon di sanger ta seriamente haltu, nan ta referí bo na un spesialista na hòspital. Pa mas informashon tokante preshon di sanger haltu, wak riba https://www.hartstichting.nl/oorzaken/bloeddruk/hoge-bloeddruk

Zonder afspraak bloeddruk meten op Wereld Hypertensie Dag 2023

16 mei 2023

Iedereen kan zonder afspraak op 17 mei 2023 tussen 08:00 – 14:00 langs bij de huisartsenpraktijken om bloeddruk te meten.

De wereld Hypertensie Dag is een gelegenheid voor iedereen om bewust te worden van deze belangrijke aandoening en het behouden van een gezonde bloeddruk. Door het nemen van kleine stappen om de bloeddruk onder controle te houden, kunnen veel risico’s en gezondheidsproblemen worden verminderd. Dit draagt bij aan een betere gezondheid. Om een te hoge bloeddruk op te sporen wordt op Wereld Hypertensie Dag iedereen boven de 40 jaar uitgenodigd om hun bloeddruk te laten meten en informatie over het belang van een gezonde bloeddruk te ontvangen. Hiervoor kan iedereen zonder afspraak op 17 mei 2023 tussen 08:00 – 14:00 langs bij de huisartsenpraktijken op: Rincon Medical Centrum, Bonaire Medisch Centrum, Sentro Mediko Suit en Kliniek Antriol (Dr. Lont). Ook Fundashon Mariadal (het ziekenhuis) kan worden bezocht tussen 08:30 en 11:30 om de bloeddruk te laten meten. Als onderdeel van een prijsvraag zullen fruitmanden en groentepakketten worden uitgereikt aan 5 bezoekers.

Een hoge bloeddruk betekent dat er te veel druk op je aderen en hart staat. Wanneer je voor een lange periode hoge bloeddruk hebt, kan dit leiden tot schade aan de bloedvaten. Hierdoor kan je last krijgen van ernstige gezondheidsproblemen zoals een beroerte, een hartaanval of nierproblemen. Veel mensen weten niet dat ze een hoge bloeddruk hebben, omdat een te hoge bloeddruk meestal geen klachten geeft. Een gezonde bloeddruk ligt doorgaans onder de 130/80. Als uw bloeddruk hoger is, moet je misschien stappen ondernemen om je bloeddruk onder controle te houden.

Het is belangrijk om een te hoge bloeddruk te behandelen. Dit kan je zelf doen door bijvoorbeeld meer te bewegen, minder zout te eten en te stoppen met roken. Soms is een behandeling met medicijnen nodig. Op Bonaire zijn goede behandelmogelijkheden aanwezig voor het behandelen van hoge bloeddruk. Je krijgt bij je huisartsenpraktijk bijvoorbeeld begeleiding door een gespecialiseerde praktijkondersteuner. Wanneer de bloeddruk ernstig verhoogd is wordt je verwezen naar de specialist in het ziekenhuis. Kijk voor meer informatie over hoge bloeddruk op https://www.hartstichting.nl/oorzaken/bloeddruk/hoge-bloeddruk