Ehersisio di ehérsito na Boneiru i gezaghèber Oleana ta sera konosí ku mayor Duursma

05/16/2023 Eilandnieuws

Durante e ehersisio nan ta usa e pista di aterisahe bieu den serkania di Rincon komo ubikashon di kamper.

Na Boneiru, for di 26 di mei te ku 2 di yüni, ta tuma lugá un ehersisio di e di 42 kompania di ehérsito den kuadro di mantenshon di e disposishon operashonal. E unidat akí ta stashoná na Kòrsou i ta ehersé trabou tambe na benefisio di proyektonan di karidat.

Meta di e ehersisio na Boneiru ta pa sera konosí ku Boneiru su alrededor i traha huntu ku outoridatnan lokal i/òf servisionan di ousilio. Riba programa tin tambe un momentu pa kapitan Milan Zolak (planifikadó di e kuartel general) i mayor Arthur Duursma sera konosí personalmente ku gezaghèber interino Reynold (Nolly) Oleana.

Durante e ehersisio nan ta usa e pista di aterisahe bieu den serkania di Rincon komo ubikashon di kamper. Banda di esei e unidat ta entrená na e sitionan ku ta konosí pa nan na Boneiru. E unidat ta haña informashon ekstenso i kuidadoso, siguiendo e eksperensianan di ehersisionan anterior. Entre otro e ehersisio di e unidat di eksplorashon den luna di ougùstùs 2022 ku tabata den signo di inventarisashon di karakterístikanan di nos isla ku ta relevante den kaso di prevenshon i kombatimentu di eventual kalamidat.

Landmachtoefening op Bonaire en kennismaking met gezag Oleana met majoor Duursma

16 mei 2023 Eilandnieuws

Tijdens de oefening wordt de oude airstrip bij Rincon gebruikt als bivaklocatie.

Op Bonaire vindt van 26 mei tot en met 2 juni 2023 een oefening plaats van de 42ste landmacht compagnie in het kader van het handhaven van de operationele gereedheid. Deze eenheid is gestationeerd op Curacao en verricht ook werkzaamheden ten behoeve van goede doelen-projecten.

Het doel van de oefening op Bonaire is om kennis te maken met de omgeving op Bonaire en samen te werken met de lokale autoriteiten en/of hulpdiensten. Op het programma staat ook een persoonlijke kennismaking tussen Gezag Reynold (Nolly) Oleana en Kapitein Milan Zolak (planner hoofdkwartier) en Majoor Arthur Duursma.

Tijdens de oefening wordt de oude airstrip bij Rincon gebruikt als bivaklocatie. Daarnaast traint de eenheid op de voor hen bekende locaties op Bonaire. De eenheid wordt uitvoerig en zorgvuldig gebriefd in navolging op de ervaringen van voorgaande oefeningen. Waaronder de oefening van de verkenningseenheid in augustus 2022 die in het teken stond van het in kaart brengen van kenmerken van het eiland die relevant zijn bij de preventie en bestrijding van eventuele rampen.