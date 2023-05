Kolegio ekekutivo a bai di akuerdo: Kaya Aruaco ta haña asfalt

05/11/2023 Eilandnieuws

Pa medio di pone asfalt riba e kaminda akí, e lo bira mas seif pa transporte di supstansia peligroso.

Kolegio Ehekutivo a disidí pa den konsulta ku Curoil Boneiru asfaltá Kaya Aruaco. Ta pone asfalt for di Kaya Leeuwarden te na entrada di Curoil Boneiru riba e kaminda akí (fase 1). Den futuro ta pone asfalt for di entrada di Curoil Boneiru te na Kaya Pueblo (fase 2). Kaya Aruaco ta un kaminda di tera den mal estado. Pa medio di pone asfalt riba e kaminda akí, e lo bira mas seif pa transporte di supstansia peligroso i pa habitantenan di e barionan Nort’i Saliña i Hato ku ta keda den besindario.

Renobashon di e kaminda a bira realidat den konsulta ku Curoil Boneiru, pa motibu ku Curoil Boneiru ta bai finansiá un parti di e gastunan. Curoil Boneiru ta suministradó di kombustibel i for di Kaya Aruaco e kompania akí ta duna servisio na su klientenan. Kaya Aruaco ta konektá e barionan Hato i Nort’i Saliña ku otro. Ora awaseru kai duru, e kaminda di tera ta bira mas malu i ta yena ku buraku. Transporte di líkido i gas inflamabel por kondusí na situashonnan peligroso. Pa prevení esaki Curoil a proponé pa yuda paga i kolaborá ku Entidat Públiko Boneiru. E ora ei ta anunsiá e planifikashon i e strukturashon den fase.

Bestuurscollege is akkoord: Kaya Aruaco krijgt asfalt

11 mei 2023 Eilandnieuws

Door de weg te asfalteren zal het veiliger worden voor het transport van gevaarlijke stoffen.

Het bestuurscollege heeft besloten om in overleg met Curoil Bonaire de Kaya Aruaco te asfalteren. De weg wordt vanaf Kaya Leeuwarden tot en met de ingang van Curoil Bonaire voorzien van asfalt (Fase 1). In de toekomst wordt van de ingang van Curoil Bonaire tot aan Kaya Pueblo geasfalteerd (Fase 2). De Kaya Aruaco is een slechte onverharde weg. Door de weg te asfalteren zal het veiliger worden voor het transport van gevaarlijke stoffen en voor de bewoners in de nabijgelegen wijken Nort’i Saliña en Hato.

De vernieuwing van de weg is in overleg met Curoil Bonaire tot stand gekomen, omdat Curoil Bonaire een deel van de kosten zal financieren. Curoil Bonaire is de leverancier van brandstof en verleent vanuit Kaya Aruaco service aan hun klanten. Kaya Aruaco verbindt de wijken Hato met Nort’i Salinja. Als het hard regent, wordt de zandweg slechter en vormen er gaten en kuilen in de weg. Het vervoer van brandbare vloeistoffen en gassen kan tot gevaarlijke situaties leiden. Om dit te voorkomen stelde Curoil voor om mee te betalen en samen te werken met het openbaar lichaam Bonaire. De planning en fasering wordt dan bekend gemaakt.