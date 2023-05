Notisia di polis di djabièrnè 19 di mei i djaluna 22 di mei 2023 / Politieberichten van vrijdag 19 mei tot en met maandag 22 mei 2023

Notisia di polis di djabièrnè 19 di mei i djaluna 22 di mei 2023

Sambuyadó a fayesé

Riba djadumingu 21 di mei, den oranan lat di atardi, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un sambuyadó ku a bira malu na un akomodashon turístiko situá na Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot. Na yegada di patruya por a konstatá ku e víktima tabata drentando laman ku intenshon pa bai sambuyá na momentu ku el a bira malu. Despues di investigashon a konstatá morto natural. Ta trata di un dama turista di inisial R.A.S. nasé riba 26 di novèmber 1957, prosedente di Estados Unidos.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Alrededor di 10.30 or di anochi riba djadumingu 21 di mei, a detené un hòmber di inisial R.R.R.A di 41 aña di edat na Kaya Nikiboko Sùit en konekshon ku manehá bou di influensia i pa insulto. Un patruya a spòt e outo di e sospechoso ku a kore drenta rotònde ku velosidat haltu. P’e motibu aki a dun’é señal pa para. E sospechoso mesora a kuminsá aktua di forma agresivo den direkshon di e agentenan despues ku el a baha for di outo. Despues di kòntròl mas aleu, e no por a mustra un reibeweis bálido ni tampoko un prueba di seguro bálido. Pa motibu ku e sospechoso tabatin un bòter di serbes huntu kuné, a hasi un tèst di supla. A konsekuensia di e resultado di esaki, a detené pa manehá bou di influensia i a bai kuné warda di polis pa un análisis di rosea. Riba ruta pa bai warda di polis, e sospechoso a sigui ekspresá di forma agresivo den direkshon di e agentenan kual tabata motibu pa a detené tambe pa insulto. A konfiská e outo pa mas investigashon.

Detenshon pa maltrato ku arma

Den oranan di anochi riba djadumingu 21 di mei, a detené un hòmber di inisial N.H. di 38 aña di edat en konekshon ku maltrato. E hòmber a dal un dama ku machete i maltrat’é.

Detenshon pa violashon Lei di Opio BES

Riba djabièrnè 19 di mei a detené dos hòmber en konekshon ku violashon di Lei di Opio BES. A para e sospechosonan pa un kòntròl i a bin topa ku un puiru paresido na kokaina. Ta trata di un hòmber di inisial J.P.B. di 63 aña di edat i un hòmber di inisial E.A.J.V. di 53 aña di edat.

Detenshon pa violensia públiko

Relashoná ku e kaso di violensia públiko ku a tuma lugá riba djaweps 18 di mei na altura di waf di piskadó na Kaya J.N.E. Craane, a detené dos sospechoso riba djabièrnè 19 di mei. Ta trata aki di dos mucha hòmber menor di edat; un di inisial C.C.C.S. di 17 aña di edat i e otro di inisial C.C.C.D. di 16 aña di edat. Investigashon den e kaso ta andando.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 19 mei tot en met maandag 22 mei 2023

Duiker overleden

In de late middaguren op zondag 21 mei kreeg de meldkamer melding over een duiker die onwel was geworden bij een toeristische accommodatie aan de Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot. Bij aankomst constateerde de patrouille dat het slachtoffer het water aan het betreden was met de intentie om te gaan duiken. Ze werd op dat moment onwel. Na onderzoek werd een natuurlijke dood geconstateerd. Het betreft een vrouwelijke toerist met initialen R.A.S. geboren op 26 november 1957, afkomstig uit de Verenigde Staten.

Aanhouding voor het rijden onder invloed

Op zondag 21 mei werd omstreeks 22:30 uur een 41-jarige man met initialen R.R.R.A. aan de Kaya Nikiboko Zuid aangehouden voor het rijden onder invloed en voor belediging. Een patrouille zag de auto van de verdachte met hoge snelheid de rotonde oprijden. Hierop werd hij gesignaleerd om te stoppen. De verdachte stelde zich meteen na het uitstappen agressief op tegen de agenten. Bij nadere controle kon hij geen geldig rijbewijs, noch een geldig verzekeringsbewijs tonen. De verdachte had een bierfles bij zich en er werd een blaastest afgenomen. Naar aanleiding van het resultaat hiervan werd hij aangehouden voor het rijden onder invloed en naar het politiebureau gebracht voor een ademanalyse. Tijdens de rit naar het politiebureau bleef de man zich verbaal agressief uiten waardoor de aanhouding werd uitgebreid met belediging. De auto werd in beslag genomen voor verder onderzoek.

Aanhouding voor mishandeling met een wapen

In de nachtelijke uren op zondag 21 mei werd een 38-jarige man met initialen N.H. aangehouden wegens mishandeling. De man had een vrouw met een kapmes geslagen en mishandeld.

Aanhouding overtreding Opiumwet BES

Op vrijdag 19 mei werd twee mannen aangehouden wegens overtreding van de Opiumwet BES. De verdachten werden gestopt ter controle. Er werd een op cocaïne lijkende poeder aangetroffen. Het betreft een 63-jarige man met initialen J.P.B. en een 53-jarige man met initialen E.A.J.V.

Aanhouding openlijke geweldpleging

In de openlijke geweldplegingzaak die op donderdag 18 mei plaatsvond bij de vissers pier aan de Kaya J.N.E. Craane, werd op vrijdag 19 mei twee verdachten aangehouden. Het betreft twee minderjarige jongens; een 17 jarige jongen met initialen C.C.C.S. en een 16-jarige jongen met initialen C.C.C.D. Onderzoek in de zaak loopt.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.