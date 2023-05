Ruim 900 kilo professioneel vuurwerk aangetroffen in zeecontainer in Biddinghuizen

De politie van de eenheid Noord-Nederland start naar aanleiding van informatie vorig jaar een onderzoek. Dit leidt naar meerdere verdachten en een mogelijke locatie waar het vuurwerk is opgeslagen.

Vier verdachten aangehouden

Op 15 november 2022 doet het team een inval op een bedrijventerrein in Biddinghuizen. Ze treffen ruim 900 kilo professioneel vuurwerk aan. Het team gaat verder met het onderzoek en houdt in de afgelopen twee weken vier verdachten aan. Het gaat om twee mannen van 18 jaar en 21 jaar uit Doornspijk, een 26-jarige man uit Ermelo en een 25-jarige man uit Putten. De mannen worden verhoord en hun betrokkenheid wordt onderzocht. Het onderzoek is nog niet afgerond en loopt nog steeds. Meerdere aanhoudingen worden dan ook niet uitgesloten.

Zeer gevaarlijk

Professioneel vuurwerk dat in bezit is bij particulieren noemen we ook wel illegaal vuurwerk. Illegaal vuurwerk is vaak gevaarlijk omdat de explosieve massa flitspoeder bevat. Dit is instabiel en kan zelfs door wrijving of statische elektriciteit tot ontbranding komen. Daarnaast is het vaak massaexplosief, wat inhoudt dat als een stuk vuurwerk ontploft, de rest van het vuurwerk op hetzelfde ontbrandingsmoment meegaat in deze explosie. Het opslaan en bewaren van vuurwerk is dan ook aan strenge veiligheidsregels gebonden. Wanneer hier niet aan wordt voldaan kan het een ernstig risico vormen voor de omgeving, zoals medewerkers van de omliggende bedrijven.

Meld opslag vuurwerk

Uit dit onderzoek blijkt dat ook buiten de periode rondom de jaarwisseling vuurwerk wordt opgeslagen. Het zou dus ook kunnen dat er iemand in uw omgeving op dit moment in bezit is van vuurwerk. Heeft u het idee dat er in uw omgeving vuurwerk ligt opgeslagen? Of heeft u het vermoeden dat ergens vuurwerk op een niet toegestane manier wordt verhandeld of vervoerd? Bel dan de politie op telefoonnummer 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.