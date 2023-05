Verdachte gepakt voor openlijke geweldpleging bij COC pand

De jongen maakte deel uit van een groep, van waaruit enkele individuen de regenboogvlag bij het pand van de muur trokken, vernielden en uiteindelijk ook meenamen. Ook werd een vrijwilligster geslagen die hen daar op aansprak. De jongen die nu is aangehouden wordt niet verdacht van deze mishandeling. Hij wordt verdacht van openlijke geweldpleging en vernieling. Hij is na verhoor weer vrijgelaten in afwachting van een beslissing van de officier van justitie.

Tweede aanhouding

Voor betrokkenheid bij het incident met de vlag werd nog een tweede verdachte aangehouden, die door de politie was herkend op camerabeelden. Naar zijn mogelijke rol wordt nog verder onderzoek gedaan, maar de politie houdt er sterk rekening mee dat hij niet betrokken was omdat hij ten tijde van het incident vermoedelijk ergens anders was. Ook deze man is in vrijheid gesteld en ook in deze zaak neemt de officier van justitie nog een beslissing. Het onderzoek naar de gebeurtenissen van die avond gaat door en nieuwe aanhoudingen worden niet uitgesloten.