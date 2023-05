Website Sarea Samen Zoeken

In deze stressvolle situatie kan de website www.samenzoeken.nl houvast bieden.

Website

Er is veel informatie te vinden over het thema vermissingen en er zijn veel organisaties die ondersteuning kunnen bieden. Een centrale plek waar dit alles samenkomt, ontbrak echter nog. Daar komt nu verandering in met de website samenzoeken.nl. Deze vervult een “paraplufunctie” waar dit alles samenkomt. Op de website geven we in 5 stappen advies dat kan helpen bij het zo snel mogelijk terugvinden van een vermiste dierbare.

Naast informatie staan er ook animatiefilmpjes die een bepaald onderwerp uitleggen, zoals hoe je moet handelen als je een spoor tegenkomt. Ook zijn er hulpmiddelen te vinden, zoals een tool om snel en veilig een flyer te maken en formulieren om informatie gestructureerd op te slaan. Vooral dit laatste is van groot belang voor een effectieve samenwerking tussen politie en burger. De website is dus een eerste hulpmiddel bij een vermissing en geeft houvast en duidelijkheid in een onzekere en angstige periode.

Verder is er informatie te vinden over een vermissing in het buitenland, preventietips en over organisaties die ondersteuning kunnen bieden.

De website heeft een open karakter en is ontwikkeld op initiatief van de politie in samenwerking met diverse hulporganisaties, nabestaanden en achterblijvers van vermiste personen. Een unieke vorm van burger- en politieparticipatie. Een vermissing raakt ons namelijk allemaal en juist daarom is de Sarea website er voor burgers, maar ook om semi-professionals en professionals met elkaar te verbinden, vooraf en tijdens een zoekactie.