Nieuw uiterlijk alerts vermiste kinderen

Krachtig middel

‘We bekijken per zaak altijd welk opsporingsmiddel het meest geschikt is’, zegt Izanne de Wit, landelijk coördinator Persoonsvermissingen bij de politie. ‘We zetten deze alerts in als we de ogen van het publiek nodig hebben bij onze zoektocht naar een vermist kind. In 2022 was dat vaker dan ooit. We doen zo’n oproep alleen als dat niet anders kan, vanwege de impact die het delen van de foto’s en informatie van kinderen heeft. Het is een krachtig middel om een groot publiek te bereiken met een hulpvraag vanuit de politie. En deze nieuwe vormgeving sluit daarbij aan.’