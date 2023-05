Presidente di Parlamento di Kòrsou

Señora Ch. America-Francisca

Wilhelminaplein # 4

PRESENTE

Willemstad, 24 di mei 2023

Tópiko: Petishon pa dirigí pregunta na Minister di Desaroyo sosial, Labor i Bienestar

Señora America-Francisca,

Pa medio di e karta aki, hasiendo uso di artíkulo 96 di Reglamentu di órden di Parlamento, mi kier pidi bo persona pa dirigí e karta athunto na Minister di Desaroyo sosial, Labor i Bienestar señora Ruthmilda Larmonie-Cicilia

Danki pa e koperashon.

Atentamente,

David Seferina

Parlamentario pa

frakshon di MFK

Minister di Desaroyo sosial, Labor i bienestar

Señora Ruthmilda Larmonie-Cicilia

PRESENTE

Kòrsou, 24 di mei 2023

Tópiko: preokupashon di siudadanonan ku desabilidat físiko ku ta lucha kontra tur barera di transporte

señora Ruthmilda Larmonie-Cicilia

Pa medio di e karta aki miembro di Parlamento David Seferina pa frakshon di movementu futuro Kòrsou(MFK) a tuma nota di e preokupashon ku tin serka personanan ku desabilidat físiko i ku no ta dispone di un transporte pa asina nan por wòrdu transportá pa un spesialista.

Pa basta tempu kaba tin siudadanonan ku desabilidat físiko ta aserka mi persona ku e problema di transporte. Debí ku SVB lo mester a kambia su maneho pa ku transporte riba e tereno aki i e personanan no ta na altura di esaki. Esaki a trese basta frustrashon bou di personanan ku desabilidat. E frustrashon aki ta bin debí ku gran mayoria di e personanan ku desabilidat físiko ta kobradó di ònderstant òf no tin e entrada nesesario pa paga e tarifanan di transporte aki.

Despues ku mi a tuma nota di e sifra nan di senso data na aña 2011, kaminda ta bisa ku tin un total di 24.302 persona ku desabilidat físiko di kual 9.684 ta di e sekso maskulino i 14.618 ta femenino. Esaki ta hasi ku gobièrnu mester pone mas atenshon na personanan ku desabilidat, paso tin tratado di Nashonnan manera artíkulo 20 insiso (a) ta bisa : ” Facilitating the personal mobility of persons with disabilities in the manner and at the time of their choice, and at affordable cost”.Sra. Minister Awor mas ku nunka mester atendé e situashon aki paso, tur dia di nobo nos siudadanonan ku desabilidat físiko mester lucha kontra tur e bareranan manera transporte.

P’esei Pa medio di e karta aki i hasiendo uso di artíkulo 96 di Reglamentu di órden di Parlamento, suskrito kier hasi e siguiente preguntanan na Minister di Desaroyo sosial , Labor i bienestar señora Ruthmilda Larmonie-Cicilia.

Minister por splika Parlamento ku ta bèrdat SVB a kambia maneho pa ku transporte? Si ta si? Parlamento por risibí esaki?(GMN) Ki maneho minister lo bai hiba pa ku transporte di SVB?(GMN) Ki maneho minister tin pa ku “Pampers” pa hende inkontinente? Tin kambio di maneho? Kiko ta e kontribushon ? (GMN) Minister ta na altura di e situashon di transporte sosial? (SOAW) Minister por splika parlamento kuantu kobradó di ònderstant ku desabilidat tin ku sòru pa transporte sosial ?(SAOW) Minister ta na altura ku e sèn di e kobradó di ònderstant no ta yega pa paga transporte sosial?(SOAW) Minister por splika parlamento ku gobièrnu mes no por kumpra e bus pa aliviá e personanan ku nesesidat sosial por wòrdu transportá? (SOAW) Minister tin alternativa pa solushoná e situashon aki?(SOAW)

Rekordando bo persona na e obligashon den nos areglo di estado pa duna miembronan di parlamento tur informashon rekerí i na e obligashon den e protokòl firma entre parlamento i gobièrnu pa duna e informashon aki no mas tarda ku denter di (2) luna, frakshon di MFK ta keda en espera di bo kontesta.

Atentamente

David Seferina

Parlamentario pa

frakshon di MFK