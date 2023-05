Nieuwe aanhouding in zaak-schietincident Buikslotermeerplein

De Amsterdamse meldkamer krijgt in de ochtend van 18 mei 2022 meerdere telefoontjes van mensen die zien dat er, ter hoogte van parkeerterrein P3 op het Buikslotermeerplein, gevochten en geschoten wordt. Drie mannen, allemaal in het donker gekleed, zouden hierbij zijn weggerend in de richting van de IJdoornlaan en de Slufter, om daarna met hoge snelheid in een zwarte Seat Leon weg te rijden. Meerdere hulpverleners begeven zich met spoed naar het parkeerterrein. De inmiddels gevluchte slachtoffers worden later in de omgeving aangetroffen. Eén man bleek door meerdere kogels te zijn geraakt.