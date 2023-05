Om moord te verbloemen werd een overval bedacht

Ze zouden zijn overvallen in hun eigen huis in Oud Ade – de 66-jarige Mimoun Bergoual en zijn vrouw die bij de politie kwam melden dat hij dood was. Maar inmiddels lijkt het meer op een geheim plan van de vrouw en haar minnaar, om van Mimoun af te komen. Twee jaar onderzoek bracht namelijk nieuwe feiten aan het licht.

De nu 40-jarige vrouw meldde zich op dinsdagochtend 29 december 2020 zelf bij de politie. Ze zou thuis zijn overvallen, waarbij zij was opgesloten in het toilet en haar man apart was genomen. En die lag nu dood in de slaapkamer.

Een overval met gruwelijke afloop; door de politie werd meteen groots ingezet om die op te lossen. De vrouw werd gehoord als slachtoffer. Ze gaf ook toegang tot haar accounts op social media, computers, telefoons.

Geheime relatie

Maar daarop ontdekte de recherche een lang gesprek, waarvan de vrouw had gedacht dat het verwijderd en dus onvindbaar zou zijn. Gedacht, en gehoopt wellicht. Ze bleek een stiekeme relatie te hebben met een man in Frankrijk. En daar was haar man achter gekomen, blijkt uit het gesprek. Er zou al zijn gesproken over scheiden.

Uit het gesprek blijkt dat de vrouw en haar minnaar twee Fransen naar Nederland hebben laten reizen, om ‘de zaak te klaren’. Intensief onderzoek volgde, zowel in Nederland als door de Franse recherche. En na drie maanden werd de vrouw aangehouden in Nederland, en in Frankrijk haar minnaar (25) en nog twee Fransmannen (33 en 50).

Gevochten voor zijn leven

Over de dood van Mimoun is dan al maanden gesproken, blijkt uit het appcontact tussen de vrouw en haar minnaar. Er werd gezocht naar manieren om Mimoun om het leven te brengen, moest dat bijvoorbeeld met gif gebeuren of met geweld? De vrouw was in de gesprekken sturend en dwingend, drong aan op actie. De minnaar hield zich in Frankrijk bezig met het vinden van een geschikte medestander.

Die vond hij in de 33-jarige verdachte. Die zou door de 50-jarige verdachte naar Nederland worden gereden. De minnaar stuurde ondertussen vanuit Frankrijk via sms aanwijzingen over hoe het moest gebeuren, zelfs nog vlak voordat de ‘hitman’ de woning binnen ging.

In de woning moest een overval in scene worden gezet. Mimoun werd flink toegetakeld, had tal van verwondingen, en werd uiteindelijk gewurgd. Hij moet in zijn eigen huis hebben gevochten voor zijn leven. Daarna werd de boel nog overhoop gehaald, om het net echt te laten lijken.

Samen beraamd en uitgevoerd

De afgelopen drie dagen stonden de verdachten voor de rechtbank en werd het bewijs besproken, evenals de verklaringen die de verdachten hebben afgelegd. Volgens het Openbaar Ministerie komt daaruit geen ander aannemelijk scenario naar voren. De vrouw heeft samen met haar minnaar de moord op Mimoun beraamd, waarbij de minnaar weliswaar in Frankrijk bleef maar een onmisbare schakel was omdat hij de uiteindelijke uitvoerder regelde en aanstuurde.

De officier van justitie eiste tegen de vrouw 19,5 jaar cel. De minnaar en de 33-jarige uitvoerder zouden 18,5 jaar de cel in moeten. Van de 50-jarige verdachte kan niet worden vastgesteld dat hij in de woning is geweest of iets wist van het plan waarvoor hij werd gebruikt. De officier van justitie vroeg de rechtbank om hem vrij te spreken.

De rechtbank doet op 21 juni uitspraak.