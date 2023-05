Ondanks verwerpelijk gedrag 27-jarige man in Ter Apel geen vervolging voor schennis plegen

Een groepje van vijf mannen schopt op donderdag 18 mei jl. stennis in en nabij winkelcentrum Promenade in Ter Apel. Ze zorgen voor onrust door elkaar te duwen en te trappen. Ook hebben ze een behoorlijke slok op en maken ze veel herrie. Omstanders voelen ongemak. Het is zeker niet de eerste keer dat personen die verblijven in het nabijgelegen aanmeldcentrum voor onrust zorgen in het dorp.

Het ongemak van de omstanders neemt toe als op het parkeerterrein bij het winkelcentrum een 27-jarige man op enig moment zijn broek en onderbroek uit doet. Dat wordt vanaf enige afstand gezien door een 11-jarig meisje. De politie houdt de man aan en er volgt een aangifte door één van de ouders van het kind.

Verwerpelijk, maar geen strafbaar feit

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft deze aangifte en de overige stukken bestudeerd. Daarbij moet het OM beoordelen of er sprake is van een strafbaar feit, in dit geval het plegen van schennis. Hoewel het gedrag van de man zeer verwerpelijk is, heeft het OM moeten besluiten deze zaak te seponeren.

De reden daarvan is dat uit het opgemaakte proces-verbaal niet feitelijk valt vast te stellen dat de betrokken man een seksueel motief had bij het naar beneden trekken van zijn kleding. Dat neemt niet weg dat het gedrag ongepast en schokkend is, zeker in het zicht van kleine kinderen.