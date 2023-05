Gobièrnu ta ekonomisá riba gastunan di biahe ku introdukshon di karchi di krédito pa ministerio.

Ku bista riba redukshon di gastunan, Ministerio di Finansa a hasi un investigashon di e gastunan di biahe di gobièrnu. For di e investigashon a sali na kla ku e prosedura di kompra aktual via di agensianan di biahe lokal pa medio di ‘bestelbon’ ta inefisiente i ademas den hopi kaso ta sali 35% mas karu ku kompranan di biahe direkto i ‘online’.

Ademas di redukshon di gastunan di biahe pa henter gobièrnu, aspektonan organisatorio tambe ta hunga un ròl importante den atministrashon optimal di gastunan di biahe. Regularmente ta sosodé ku diferente minister ta konfrontá durante di nan biahe, ku e hecho ku e gastunan di hotèl i/òf gastunan di transporte (hür di outo) di henter e delegashon no a wòrdu pagá na tempu i/òf kompletamente. Esaki ta trese situashonnan desagradabel kuné, kaminda ministernan i miembronan di delegashon mester para warda oranan largu den lòbi di hotèl i/òf mester hasi uso di nan karchi di banko privá pa finansiá e gastunan di biahe pa henter e delegashon. Komo konsekuensia por resultá ku e miembronan di delegashon en kuestion no por kumpli ku nan gastunan privá na kas. Ademas, awendia, diferente hotèl i kompanianan di hür outo ta eksiguí un karchi di krédito komo garantia.

Pa realisá ekonomisashon di gastunan i efisiensia, ministernan por hasi un petishon pa medio di intermediashon di Ministerio di Finansa, pa un karchi di krédito ku un límite di USD 25.000,00 pa paga gastunan di biahe di trabou pa tur ámtenar di nan ministerio. Hasi petishon pa un karchi di krédito ta opshonal. Ministernan por opta pa mantené e prosedura aktual relashoná ku biahenan di trabou den nan ministerio, esta, sigui reservá i paga gastunan di biahe.

Ministerio di Finansa a elaborá instrukshonnan i proseduranan spesial pa uso di e karchinan di krédito pa biahenan di trabou:

E karchi di krédito ta wòrdu usá spesífikamente pa gastunan relashoná ku pasashinan, garantia i faktura di akomodashon, garantia i faktura di outonan di hür, representashon i telekomunikashon di henter e delegashon.

Despues di kalkulá i aprobá e gastunan di biahe hasí, por yena e karchinan di krédito bèk, pero naturalmente solamente denter di e espasio presupuestá pa kada ministerio.

Ademas di mehorashon di efisiensia, e ekonomisashon máksimo ku ta spera riba un base anual, dor di e uso di karchi di krédito, ta mas ku NAf 1.2 mion.

