Búskeda di e persona pèrdí Arthur ‘Turbo’ Cecilia ta kontinuá.

Alrededor di 7 or di anochi, riba djadumingu 28 di mei, a bin topa ku algun artíkulo personal di Arthur den besindario di Sabana Piedra Krus. Un tim di búskeda a akudí mesora na e sitio i a buska te ku mas o ménos 9 or di anochi, pero sin resultado.

Awe, 29 di mei, alrededor di 11 or di mainta Kuerpo Polisial Hulanda Karibense a reanudá e búskeda di Arthur Cecilia mihó konosí komo ‘Turbo’. A organisá e búskeda bou di guia di KPCN den kolaborashon ku Koninklijke Marechaussee i Wardakosta, ku tabata presente tantu riba tera komo ku helikòpter. Ademas nan a risibí yudansa di Koninklijke Landmacht en Curaçao Militie ku ta riba e isla en konekshon ku un treinen. Durante e búskeda nan a buska den besindario di Washington Park, Bolivia i Sabana Piedra Krus. A buska tantu den mondi komo na kosta. A konkluí e búskeda pa 4.30 or di atardi sin resultado.

A mira Arthur pa último biaha riba djadumingu alrededor di 5 or di mainta den besindario di Nort Saliña/Nawati. E tabatin un shòrt kolo bèrdè bisti i tabata lomba sunú.

Si bo por a mira algu òf sa paradero di Arthur ‘Turbo’, tuma kontakto ku polis via 715 8000, 911 òf via e liña di tep anónimo 9310.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

De zoektocht naar de vermiste persoon Arthur Cecilia ‘Turbo’ wordt voortgezet.

Omstreeks 19:00 uur op zondag werden enkele persoonlijke spullen van Arthur in de omgeving van Sabana Piedra Krus gevonden. Een zoekploeg ging direct ter plekke en was tot omstreeks 21:00 uur aan het zoeken maar zonder resultaat.

Vandaag, 29 mei omstreeks 11 uur ‘s ochtends heeft het Korps Politie Caribisch Nederland de zoektocht naar Arthur Cecilia beter bekend als ‘Turbo’ hervat. De zoektocht werd onder leiding van het KPCN georganiseerd in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee en de Kustwacht, die zowel op land als per helikopter aanwezig waren. Daarnaast werden zij ondersteund door de Koninklijke Landmacht en Curaçao Militie die op het eiland zijn voor een training. Tijdens de zoektocht werd in de omgeving van Washington Park, Bolivia en Sabana Piedra Krus, in zowel de begroeide gebieden (mondi) als aan de kust, gezocht. De zoektocht werd om 16.30 uur afgerond zonder resultaat.

Arthur is op zondag 28 mei omstreeks 05:00 uur voor het laatste gezien in de omgeving van Nort Saliña/Nawati. Hij had een groene korte broek aan zonder shirt.

Mocht je iets hebben gezien of iets weten over de verblijfplaats van Arthur ‘Turbo’, neem dan contact op met de politie via 715-8000, 911 of via de anonieme tip lijn 9310.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.