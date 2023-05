KOMUNIKADO DI PRENSA 248/2023.

29 mei 2023.

Aksidente ku morto.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Djaluna 29 di mei 2023 alrededor di 15.32’or, Sentral di Polis a risibí informashon di un

aksidente bastante grave ku a tuma lugá na un kas den área di Blue Bay.

Na yegada di e promé unidat, a bin topa ku un hende hòmber drumí abou den un plas di

sanger i gravemente heridá.

For di investigashon preliminar a sali na kla ku e hòmber aki a bai baha ku un eiskas di for

parti ariba di e kas. Na momentu ku e tabata baha dor di e trapi el a kai for di un altura i

keda gravemente heridá.

Personal di ambulans ku a yega na e sítio no por a hasi nada mas pa e víktima i dòkter di

polis a konstatá morto.

Debí ku ainda identifikashon no a tuma lugá dor di famia, no por duna nòmber di e víktima

liber.