Kontradikshon den dos kaso similar

FFK i komishon di apelashon ta kontradesí i ta aktua kontra statuto.

Kampionato di segunda divishon a para pa mas o ménos dos luna. Na momento ku FFK kier a sigui e kampionato, a surgi un konflikto entre H. Fortuna ku FFK riba interpretashon di regla den sentido di kuantu dia lo mester tene kuenta kune pa pone un ékipo na altura ku kampeonato lo ta bai kontinuá.

Hubentut Fortuna a pidi intervenshon di komishon di apelashon. Komishon di apelashon, e dia ei, den e kaso ei, korektamente a deklará Hubentut Fortuna no atmisibel. Segun statuto bèrdat no ta tarea di komishon di apelashon pa atendé ku konsflikto entre un klup i FFK. Esaki ta tarea di Komishon di arbitrahe. Esaki ta bini bèk tambe den reglanan domestiko tambe. Banda di esaki konforme statuto, komishon di apelashon por atendé kasonan ku bini for di komishon disiplinario. E promé kaso aki no ta kaso pa bai komishon di apelashon.

Den e di dos kaso, H.Fortuna a protestá partisipashon di e hugado T. Derks na e wega di Atetiko Salina H. Fortuna di dia 11 desèmber 2022. FFK a bisa H. Fortuna ku nan no por trata e kaso alegando ku H.Fortuna a paga lat. Komo ku nos no tabata di akuerdo ku e kaso desishon di FFK aki, H.Fortuna a pidi intervenshon di arbitrahe den e di dos kaso aki mirando ku den e promé kaso kual tabata trata un interpretashon di lei, komishon di apelashon a deklará nos no atmisibel. Si komishon di apelashon a bisa nos den kaso 1 ku nan no ta trata interpretashon di lei, outomatikamente den e di dos kaso, nos mester bai arbitrahe.

Komishon di arbitrahe a analisá e kaso ( 2 ) i a pidi FFK pa krea un espasio pa H. Fortuna por paga pa e kaso ser tratá. FFK enbes di kumpli ku esaki a bai organisá e final di segunda divishon. H. Fortuna den e kuadro a protestá i pidi FFK pa ban bek komishon di arbitrahe.

Akinan a surgi un situashon di konflikto entre FFK i H. Fortuna pa ku interpretashon di regla. FFK a bisa i keda insisíi ku ta komishon di apelashon por bai i H Fortuna a keda insistí ku ta komishon di arbitrahe mester bai. E petishon di Hubentut Fortuna ta kai pareu ku e veredikto ariba meshoná i nos statuto kaminda e insistensia di FFK pa bai komishon apelashon ta kontra e veredikto ( kaso 1 ) ariba meshoná i empugná di nos statuto. Statuto ta bisa ku konflikto ta responsabidat di komishon di arbitrahe i ku komishon di apelashon no por atendé ku kasonan ku no bini di komishon disiplinario. Nos kaso ( 2 ) no ta un kaso ku a bini for di komishon disiplinario. Pues tur dos e kasonan, no a pasa komishon disiplinario pero e promé komishon di apelashon ta deklará nos no atmisibel pero e di dos kaso si nan ke atendé. Esaki ta un kontradikoshon bisto.

FFK a forsa H.Fortuna pa bai komishon di apelashon dor di pone un sita dia 18 maart 2023 ku komishon di apelashon. Komishon di apelashon den e kaso aki no a deklará FFK no atmisibel dor di bisa nan ku e kaso no a pasa komishon disiplinario i a atendé ku e kaso den forma di un “bindend advies”. Pa H. Fortuna komishon di apelashon konforme statuto no por atendé ku nos kaso. Nos kaso no a ser atendé dor di komishon disiplinario. E forma di “bindend advies” no ta kambia e esensia di e artikulo di statuto. De fakto un “bindend advies” no ta aparese ningun kaminda den nos statuto.

Na nòmber di dierektiva di H. Fortuna

Scherptomg presidente H. Fortuna