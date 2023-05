Abigaïl Mahalja Boelijn: “Duurtetoeslag” PENSHONADO di APC i Selikor ta pidi aklarashon. Esnan di Ennia….

Miembro Trabou Pa Kòrsou TPK, Abigaïl Mahalja Boelijn

8 siman di protokòl pa kontestá karta a pasa. No tin rèspèt pa pueblo ni parlamento

“Duurtetoeslag” PENSHONADO di APC i Selikor ta pidi aklarashon. Esnan di Ennia….

Trabou pa Kòrsou TPK: fo’i mart karta di pregunta nan a bai na Minister di Finansia, GMN i BPD

Trabou pa Kòrsou TPK a mira e problema ta bin foi trempan. Pero 3 Minister no a kontesta nos karta nan. Kolaborador di Trabou pa Kòrsou TPK, Sra. Abigaïl Mahalja Boelijn a asisti siman pasa huntu ku algun penshonado na un dia di informashon ku UPAH a organisá na sentro di bario Janwe. Aki nan APC, i mas instansia por a splika e penshonado nan kon nan asuntunan tin ku wòrdu reglá. Trabou pa Kòrsou TPK por a sinti e preokupáshon bou di e penshonado nan i e insiguridat tokante e plaka di “duurtetoeslag”. Penshonado nan kier sa kiko ta bai pasa ku nan sèn di penshun i e “duurtetoeslag”. Gobièrnu ta bai indeksa e “duurtetoeslag”? Kosto di bida a subi. Kua otro alternativa gobièrnu ta proponé? Diferente intento a wòrdu hasí pa risibi informashon di parti gobièrnu, pero sin resultado.

TPK a manda karta di pregunta na 3 Minister. Penshonado nan mes a manda karta pa e Parlamento i gobièrnu aktual TPK a pidi reunion di komishon finansia pa UPAH por splika. TPK a pidi reunion públiko penshonado nan ENNIA foi mart 2023

Sra. Abigaïl Mahalja Boelijn ta bisa ku ta remarkabel ku ainda gobièrnu no ke bin dilanti pa splika kiko ta sosodiendo o lo bai sosodé ku “duurtetoeslag” ni tampoko ku e penshonado nan den e kaso di Ennia. Ta fasil manda un 60 plus subi Internet i buska informashon, pero pa e hasié ta otro kos, o pidi un hende yud’e ku kisas e hende mes no ta komprendé e asuntu di “duurtetoeslag”. Sra. Abigaïl Mahalja Boelijn ta bisa ku na final ta gobièrnu su deber di splika pueblo, pueblo su derechi o alomenos kiko lo bai pasa. Ta visibel ku e kaso di Ennia ta un bom ku ta kentando. Mihó kuminsa komunika riba esaki for di awor.

Investigashon riba “duurtetoeslag”

For di un investigashon hasí dor di Sra. Abigaïl Mahalja Boelijn, a konkluí ku falta hopi klaridat na komunidat riba e asuntu di “duurtetoeslag”. Entre otro ku según e Minister di finansa anterior, Sr. Gijsbertha, e “duurtetoeslag” ta “van de tafel”, i e Minister aktual Sr. Silvania a atmiti esaki. Pero den un karta di Ministerio di asuntunan interior, ta wòrdu komunika na Minister Silvania ku den e TWO niun momento so esaki a wòrdu akorda, pero ku “duurtetoeslag” ta wòrdu menshoná den uitvoeringsagenda i landspakket.

Den konferensia di Prensa na novèmber 2021, Minister Silvania a hala su palabranan bèk aden bisando ku su reakshon promé tabata dor ku e no tabata tin tur informashon korekto di e dossier tokante “duurtetoeslag” aki. Na 1998 a drenta un lei nobo di penshun na vigor i foi djeinan “duurtetoeslag” no ta balido mas. Pero fo’i 2016 niun hende mas tin derechi riba “duurtetoeslag”. Aparentemente e fondo lo ta 10 míon kòrtiku. Tin un karta kaminda Hulanda a bisa mester baha “duurtetoeslag”. Si esaki ta bèrdat, kon lo bai hasi esaki? Ki efekto e lo tin riba e penshonado? No por indeksa “duurtetoeslag” mas ku 10%. Esaki ta relashona ku un desishon di korte. Tampoko e penshonado no por haña mas ku 100% di su lastu salario mas.

Konstatando tur e falta di klarifiká shon aki, Trabou pa Kòrsou TPK ke sa di gobièrnu, ki dia pueblo di Kòrsou, spesialmente e penshonado nan, por risibi splikashon tokante e “duurtetoeslag”?

Meskos TPK ta pidi gobièrnu pa kuminsa duna informashon relashoná ku e problema di Ennia pasó riba esaki tambe penshonado nan ta hasiéndo preguntanan.

Pa Trabou pa Kòrsou TPK, komunikashon ku pueblo i komprendementu pa pueblo ta dos kos ku ta kana samsam/ man den man ku otro. Pese’i TPK ta urgi gobièrnu pa duna pueblo informashon kiko ta e situashon real awor aki ta riba e asuntu di “duurtetoeslag”. Nos di TPK Trabou pa Kòrsou TPK ta spera di risibí kontesta riba e 3 karta nan ku TPK a manda na Mart 2023, na interes di e penshonado nan.

Pa mas informashon por tuma kontakto ku miembro di Trabou Pa Kòrsou TPK,

sra. Abigaïl Mahalja Boelijn