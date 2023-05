SER den su último informe:

Migrashon laboral ta un faktor importante pa promové un merkado laboral inklusivo

Willemstad, 31 di mei 2023- ,,Migrashon laboral ta keda un faktor importante pa promové un merkado laboral inklusivo. Probechá di e benefisionan di migrashon laboral no solamente ta kontribuí na kresementu ekonómiko, sino tambe na un sosiedat ku ta balorá igualdat di oportunidatnan i diversidat. Sinembargo, kreashon di un merkado laboral inklusivo ta rekerí un maneho koherente, bon delineá i responsabel.”

Den su último informe, publiká dia 30 di mei último, Konseho Sosial-Ekonómiko (SER) ta presentá su vishon riba e kondishonnan nesesario pa yega na formulashon di un maneho di merkado laboral i un di migrashon pa Kòrsou. Sigun SER, e momentu a yega pa akseptá e balor di migrashon laboral i konstruí un merkado laboral inklusivo ku ta promové tantu kresementu ekonómiko komo koheshon sosial. Pa logra esaki, gobièrnu, empresarionan, sindikatonan i organisashonnan, ku ta representá sosiedat sivil, mester kolaborá ku otro pa krea e infrastruktura i sistemanan di apoyo nesesario.

E informe di SER ta aksesibel via www.ser.cw.

SER in briefadvies:

Arbeidsmigratie belangrijke factor voor bevordering inclusieve arbeidsmarkt

Willemstad, 31 mei 2023- ,,Arbeidsmigratie blijft een belangrijke factor voor het bevorderen van een inclusieve arbeidsmarkt. Het benutten van de voordelen van arbeidsmigratie draagt niet alleen bij aan economische groei maar ook aan een samenleving waarin gelijke kansen en diversiteit worden gewaardeerd. Het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt vereist echter een doordacht en weloverwogen beleid”.

In zijn jongste briefadvies, dat op 30 mei 2023 is gepubliceerd, geeft de Sociaal-Economische Raad (SER) zijn visie op de noodzakelijke randvoorwaarden bij de formulering van een arbeidsmarkt- en migratiebeleid voor Curaçao. Volgens de SER is de tijd gekomen om de waarde van arbeidsmigratie te omarmen en een inclusieve arbeidsmarkt op te bouwen die zowel economische groei als sociale cohesie bevordert. Om dit te bereiken, moeten de overheid, werkgevers, vakbonden en maatschappelijke organisaties samenwerken om de nodige infrastructuur en ondersteuningssystemen te bieden.

SER Curaçao in latest report:

Labor migration important factor for promoting inclusive labor market

Willemstad, May 31, 2023- ,,Labor migration remains an important factor in promoting an inclusive labor market. Utilizing the benefits of labor migration contributes not only to economic growth but also to a society in which equal opportunities and diversity are valued. However, creating an inclusive labor market requires thoughtful and well-considered policies.”

In its latest report, which was published on May 30, 2023, the Social and Economic Council (SER) of Curaçao gives its vision of the necessary preconditions for the formulation of a labor market and migration policy for Curaçao. According to the SER, the time has come to embrace the value of labor migration and build an inclusive labor market that promotes both economic growth and social cohesion. To achieve this, government, employers, trade unions and civil society organizations must work together to provide the necessary infrastructure and support systems.