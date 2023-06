Twee rijbewijzen ingenomen na uit de hand gelopen verkeersruzie

Toen de agenten ter plaatse kwamen waren de twee bestuurders en hun auto’s inmiddels op de Roosendaalsebaan tot stilstand gekomen. Een van de bestuurders, een 33-jarige Rotterdammer, bleek gewond te zijn omdat hij mogelijk was aangereden door de bestuurder van de andere auto, een 28-jarige man uit Kortgene. Volgens getuigen zou er kort daarvoor een verkeersruzie op de snelweg zijn geweest die eindigde aan de Roosendaalsebaan. De Rotterdammer is overgebracht naar het ziekenhuis en van beide mannen is het rijbewijs ingevorderd. Omdat de Rotterdammer in een huurauto reed, maar hij niet over de juist papieren beschikte is deze auto in beslag genomen. De man uit Kortgene zal op een later moment als verdachte gehoord worden op het politiebureau. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.