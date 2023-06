Vijftal aangehouden voor meerdere straatroven in Amsterdam-Zuid

Het tweetal

Het groepje bestaande uit twee jonge Amsterdammers (14 en 15 jaar) wordt verantwoordelijk gehouden voor negen zaken die gepleegd zijn tussen half februari tot half april 2023. Dit tweetal is echter minder gecentreerd (meerdere delen van Zuid en in Amstelveen) en op verschillende manieren te werk is gegaan dan het drietal. De twee hebben onder andere enkele diefstallen gepleegd nadat zij een afspraak via internet hebben gemaakt voor de zogenaamde koop van een telefoon.

Maar ook in al deze zaken is relatief vlot tot een link naar de verdachten gekomen. Een onderzoek is gestart en het basisteam heeft hierbij nauw samengewerkt met de districtsrecherche Zuid. Na intensief onderzoek heeft de politie deze twee jongemannen op dinsdag 9 mei op last van de officier van justitie buiten heterdaad kunnen aanhouden.