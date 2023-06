Verdachten van handel illegaal vuurwerk aangehouden

Waar kan ik melden als ik vermoed dat iemand illegaal vuurwerk heeft of verhandelt?

Als u vermoedt dat ergens (verboden) consumentenvuurwerk wordt verhandeld, getransporteerd etc. vragen we dit altijd te melden bij de politie. Dat kan via 0900-8844, maar ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Of digitaal.