Aanrijding met letsel tussen politievoertuig en motorrijder

Het slachtoffer is een 44-jarige man uit Den Haag en is vervoerd naar het ziekenhuis. Het politievoertuig reed op de Laakkade uit de richting van Karel de Geersstraat. De motorrijder reed op de Oudemansstraat, vanuit de richting van Isingstraat. Op de kruising raakten het politievoertuig en de motorrijder met elkaar in botsing.

Het verkeersongevallen team van de politie doet onderzoek naar de toedracht van deze aanrijding en komt graag in contact met getuigen. Heeft u de aanrijding gezien of heeft u beelden? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0900-7000. Getuigen kunnen ook gebruik maken van onderstaand tipformulier en daarop ook beeldmateriaal uploaden.