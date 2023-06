Dodelijke steekpartij was geen noodweer, eis 10 jaar gevangenisstraf

Met vijf messteken van achteren werd de 47-jarige Pascal Zwartjens afgelopen zomer midden op straat in Delft doodgestoken. Hij kwam net uit de woning van de verdachte, zijn 49-jarige neef, die daar was mishandeld. Maar dat gaf verdachte niet het recht hem neer te steken, betoogde de officier van justitie maandag in de rechtbank. Zij eiste 10 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf, met aftrek van het voorarrest en de Gedragsbeïnvloedende en Vrijheidsbeperkende Maatregel (GVM), voor wanneer de verdachte zijn gevangenisstraf heeft uitgezeten.

Waar het nu allemaal om te doen was die avond, blijft wat onduidelijk. Pascal kwam die avond, 2 juli 2022, van een familiefeest en besloot samen met een neefje nog bij verdachte langs te gaan, die ook familie is. Mogelijk om nog eens te praten over een pijnlijke opmerking die verdachte eerder eens zou hebben gemaakt.

Pascal en het neefje hebben moeite de juiste woning te vinden, zijn wel tien minuten op zoek in de straat, maar kloppen uiteindelijk bij verdachte aan. Het is dan rond middernacht. Ze zijn zeven minuten uit beeld van de camera’s voordat ze het portiek weer uit komen stuiven, met verdachte achter hen aan.

“Hij heeft een mes!”

Uit verklaringen blijkt dat het binnen op vechten is uitgelopen. Daarna zijn Pascal en het neefje vertrokken. Maar op de trap naar beneden zag het neefje plots verdachte “achter ons aansluipen met een mes”. Een buurvrouw hoorde hoe er in het portiek werd geschreeuwd: “Hij heeft een mes!”

Het neefje staat met een grote sprong meteen onderaan de trap en rent weg, terwijl Pascal bij het rennen valt en wordt belaagd door verdachte. Hij weet op te krabbelen maar wordt dan opnieuw door verdachte ingehaald en belaagd. Vermoedelijk heeft verdachte beide keren op Pascal in gestoken.

Geen noodweer

De officier van justitie zei op zitting dat ze begrijpt dat het intimiderend is als je in de nacht onaangekondigd thuis wordt opgezocht en mishandeld, en dat je er bang of boos van kunt worden. Maar verdachte kan zich volgens haar niet beroepen op noodweer. De mannen waren zelf al vertrokken, en verdachte ging achter ze aan met een mes en stuurde zijn hond op hen af. “Dit was geen noodzakelijke verdediging, dit was een aanval!”

Verdachte is vijftien jaar geleden al eens veroordeeld door het neersteken van een ander familielid, toen werd bij hem schizofrenie vastgesteld. Maar nu is er geen enkele aanwijzing dat hij verward was of in een psychose zat. Volgens het OM was hij dus volledig toerekeningsvatbaar. Hij had wel drugs gebruikt, “maar dat heeft hij zelf gedaan, dan ben je dus ook verantwoordelijk voor de effecten hiervan.” De officier van justitie eiste 10 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf, met aftrek van het voorarrest en de Gedragsbeïnvloedende en Vrijheidsbeperkende Maatregel (GVM), voor wanneer de verdachte zijn gevangenisstraf heeft uitgezeten.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.