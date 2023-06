Twee mannen uit Groningen aangehouden voor grootschalige verzekeringsfraude

Het tweetal gebruikte meer dan honderd bankrekeningen om verzekeringsfraude te plegen en het uitgekeerde geld weg te sluizen naar crypto- en beleggingsrekeningen.

Kortlopende reisverzekeringen

De politie komt het tweetal op het spoor nadat verzekeraars ongebruikelijke activiteit constateren bij een aantal schadeclaims. De verdachten sluiten kortlopende reisverzekeringen af onder verschillende aliassen en dienen vervolgens een valse schadeclaim in. Zeker 90 schadeclaims blijken na onderzoek te herleiden naar de twee verdachten.

Doorzoeking in bedrijfspand

Op woensdag 31 mei doorzoeken rechercheurs twee woningen en een bedrijfspand in Groningen en treffen hier een groot aantal telefoons, computers, bankpassen en creditcards aan, samen met een professionele administratie van aliassen, e-mailadressen, bank- en cryptorekeningen. Ook vinden ze diverse goederen waarmee valse ID-bewijzen gemaakt kunnen worden en een gasdrukpistool. De spullen worden in beslag genomen. Ook wordt er beslag gelegd op luxe goederen die in het pand aanwezig zijn om eventuele slachtoffers later schadeloos te kunnen stellen.

Onderzoek gaat verder

De twee verdachten, twee mannen van 25 en 26 jaar uit Groningen, zijn dezelfde middag aangehouden voor witwassen, oplichting, valsheid in geschrifte en het vervaardigen van valse documenten. Het onderzoek gaat verder, de betrokkenheid van beide mannen wordt onderzocht. De verdachten zitten niet meer vast. Ze zullen zich op een later moment voor de rechter moeten verantwoorden.