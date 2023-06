Vier aanhoudingen na reeks berovingen

Het is vrijdagavond 14 april rond 23:00 uur als een minderjarige jongen uit Neede slachtoffer wordt. Aan de J.W. Hagemanstraat in Eibergen wordt hij mishandeld en moet hij zijn oortjes en horloge afgeven. Niet veel later, even na middernacht, is het raak aan de Nieuwmarkt in Lichtenvoorde. Ook hier is een minderjarige jongen slachtoffer – ditmaal afkomstig uit Lichtenvoorde – en ook hier moet het slachtoffer zijn horloge afgeven. In beide gevallen wordt er pepperspray gebruikt.

Twee zaken in Groenlo

Op zaterdag 15 april is een minderjarige jongen uit de gemeente Oost-Gelre het slachtoffer. Aan de Kerkwal in Groenlo wordt hij mishandeld en beroofd van een klein, contant geldbedrag. In de nacht van zaterdag op zondag is er een vierde incident. Nu aan Den Koem in Groenlo. Een 20-jarige man uit Groenlo wordt mishandeld en moet zijn portemonnee afgeven. Als daar niets in blijkt te zitten, gaan de daders er zonder buit vandoor.

Straatroven zijn uiterst impactvol en het oplossen ervan heeft dan ook hoge prioriteit. Helemaal gezien de vele incidenten in korte tijd en het geweld dat hierbij gebruikt werd. Gelukkig raakte er niemand ernstig gewond. De mannen van 17 en 21 jaar oud werden op 30 mei aangehouden. Het duo wordt verdacht van betrokkenheid bij alle zaken. De mannen van 16 en 18 jaar oud werden eind vorige week aangehouden. De 16-jarige verdachte zou betrokken zijn geweest bij de laatste zaak. De 18-jarige man bij de eerste straatroof.

Verder onderzoek

Het verdere onderzoek loopt en de officier van justitie zal na afronding van dat onderzoek een besluit nemen over het verdere vervolg voor de vier. Alle informatie over straatroven, vind je op deze speciale themapagina van de politie.