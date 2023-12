OM eist forse straffen voor brute woningoverval in Vlaardingen

Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland heeft tegen vier mannen tot negen jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. De gemene deler van de vier verdachten is dat zij in de ogen van het OM allen betrokken zijn geweest bij een gewelddadige woningoverval in Vlaardingen op 12 juli 2022.

Het gaat volgens de officieren van justitie om een zeer gewelddadige en goed voorbereide overval. Verdachten zijn samen en in de nachtelijke uren met geweld een woning binnengedrongen. Daarbij zijn wapens gebruikt, waarmee ook is gedreigd. De vrouwelijke bewoner is onder bedreiging van een vuurwapen met een deken over haar hoofd op de bank gezet en de mannelijke bewoner is bedreigd, met tie-rips vastgebonden en geslagen. Ook is er gedreigd met het bezoeken van familieleden.

Afluisteren in de auto

De aanhoudingen komen voort uit een onderzoek dat al in 2021 is gestart. Om zicht te krijgen op verdachte personen afluisterapparatuur ingebouwd in de auto waarvan werd gezien dat die door de verdachten veelvuldig werd gebruikt. Twee weken lang is meegeluisterd. Daaruit volgt een onthutsend beeld van hoe misdrijven zijn gepleegd en beraamd. Ook werd er gelachen om de angst van een slachtoffer.

Tipgever

Een uit Rotterdam afkomstige man van 25 is volgens het OM de tipgever geweest voor de overval in Vlaardingen. Hij was als enige niet aanwezig in de woning tijdens de overval. Wel heeft hij volgens het OM heel gedetailleerd vertelt hoe de woning er van binnen uit zou zien. Ook vertelt hij over geld en sieraden in het huis. De officier van justitie houdt hem medeplichtig en eist een celstraf van vier jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk.

Drentse woninginbraken

Eén van de verdachten, een 23-jarige man uit Assen, wordt naast deze overval ook verdacht van drie woninginbraken in juli 2022 in Hoogeveen, Sleen en Gieten. De laatstgenoemde inbraak heeft hij volgens de officieren van justitie gepleegd met – de ook voor de overval in Zuid-Holland terechtstaande – 36-jarige verdachte uit Den Helder. Bij deze overvallen zijn auto’s munten, sieraden, sleutelbossen en andere goederen meegenomen.

De verdachte uit Assen hoorde zeven jaar celstraf tegen zich eisen. Ook willen de officieren van justitie dat er tegen het einde van het uitzitten van een eventuele straf wordt bekeken of er nog voorwaarden moeten worden opgelegd om herhaling te voorkomen. De man uit Den Helder moet volgens de officier van justitie zes jaar naar de gevangenis.

Gevaar voor de maatschappij

Eén van de vier verdachten, een 31-jarige man uit Groningen, stond vorige week ook al terecht voor een gruwelijke woningoverval in Anreep. De modus operandi van beide overvallen vertonen gelijkenissen. Het zijn zeer ernstige feiten die volgens het OM zijn gepleegd door iemand die op het moment een gevaar is voor de maatschappij. De officieren van justitie eisten daarom naast een gevangenisstraf van negen jaar voor beide overvallen, ook TBS met dwangverpleging voor deze verdachte.

Voor de woningoverval in Vlaardingen is eerder dit jaar een nu 16-jarige jongen uit Assen tot de maximaal mogelijke jeugddetentie van een jaar en jeugd-TBS veroordeeld. Zijn zaak is inmiddels onherroepelijk.

De rechtbank doet op 29 januari 2024 uitspraak in deze zaak.

