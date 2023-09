OM eist langdurige celstraf voor verdachte schietpartij Haddingestraat in Stad-Groningen

Het OM heeft een celstraf van zestien jaar geëist tegen een 25-jarige man uit Groningen. Hij wordt verdacht van het op 9 juli 2022 om het leven brengen (doodslag) van een 48-jarige man uit Leeuwarden. Daarnaast wordt hem een poging doodslag verweten op zeven andere personen en verboden vuurwapenbezit.

In de Haddingestraat in Groningen eindigt een confrontatie tussen een vrijgezellengroep en de verdachte met het gebruik van een vuurwapen door laatstgenoemde. Nadat het vuurwapen eerst blokkeert, schiet hij uiteindelijk vijf keer. Daarbij wordt het dodelijke slachtoffer in de buik getroffen. Twee andere mannen lopen verwondingen op.

Ruzie

De aanleiding van deze tragische gebeurtenis is een ruzie in een café in de straat. De verdachte vertrekt na die ruzie en haalt volgens het OM zijn auto op met daarin een vuurwapen. De man gaat vervolgens terug naar het café en zoekt dan opnieuw de confrontatie op met de vrijgezellengroep. Deze ruzie loopt uit de hand, waarna de verdachte naar zijn auto loopt en het vuurwapen pakt.

Midden op straat bedreigt hij en daagt hij de vrijgezellengroep uit. Het duurt daarna nog even voordat een deel van de vrijgezellengroep achter hem aan gaat. Daarbij wordt een fles in zijn richting gegooid. Vervolgens schiet hij, loopt weg en gooit hij het vuurwapen onderweg in een container. Niet lang na het incident wordt hij aangehouden vlakbij de rechtbank waar de verdachte nu terechtstaat.

Beelden

Het incident staat op beeld en er zijn meerdere getuigen die een verklaring hebben afgelegd. De verdachte heeft twee keer iets gezegd over het incident. Daarna beriep hij zich vooral op zijn zwijgrecht en deed hij aangifte van bedreiging door de vrijgezellengroep. Ook wilde hij niet meewerken aan diverse rapportages.De officier van justitie is van mening dat wat de verdachte heeft verteld niet strookt met de beelden. Zo zegt de man onder meer dat hij is geschopt en geslagen, terwijl dat niet te zien is. Ook zijn de twee verklaringen van hem bij de politie en de verklaring op zitting verschillend qua inhoud en niet consistent. Zijn aangifte zal het OM beoordelen na het afronden van deze zaak bij de rechtbank.

“Er waren zoveel andere oplossingen dan schieten en het was geen situatie waarbij verdachte zich tegen een aanval moest verdedigen.”

OM: geen noodweer

In deze zaak doet de verdachte een beroep op noodweer. De officier van justitie vindt dat daar geen sprake van is: “Er waren zoveel andere oplossingen dan schieten en het was geen situatie waarbij verdachte zich tegen een aanval moest verdedigen. (…) Er waren heel reële en redelijke mogelijkheden om zich te onttrekken aan de situatie.”

De officier van justitie heeft ook gekeken of er rekening moet worden gehouden met het gedrag van de vrijgezellengroep dat eveneens niet de schoonheidsprijs verdient. Hij ziet echter geen reden om daarom een lagere straf te eisen: “Dit heeft te maken met de aanvallende en dreigende houding van de verdachte. Hij heeft het opgezocht en gelet op alle omstandigheden zie ik geen andere optie dan kaal afstraffen.”

Geen verantwoordelijkheid

Tot slot. Een nog jonge man is overleden door toedoen van de verdachte. Zijn familie en vrienden moeten met dat grote gemis – voor zover dat kan – verder leven. De officier van justitie vindt het dan ook pijnlijk dat de verdachte het alleen maar heeft over wat hem is overkomen. “In december beklaagde hij zich er vooral over dat hij de kerst niet met zijn familie kon doorbrengen. Dat de familie van het slachtoffer nooit meer kerst kan vieren met hun geliefde, hun vader, zoon, schoonzoon of vriend lijkt verdachte zich totaal niet te beseffen. Hij neemt geen enkele verantwoordelijkheid.”

De rechtbank laat na de inhoudelijke behandeling weten wanneer het uitspraak doet in deze zaak.

Beeld: ©mediatheek Rijksoverheid / mediatheek Rijksoverheid

