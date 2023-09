OM eist 24 maanden cel tegen man die plofkraak voorbereidde

Bij een reguliere politiecontrole in Alkmaar in maart 2022 gedraagt een 19-jarige autobestuurder zich nerveus. Wat blijkt: achterin ligt bijna twee kilo aan explosieven, geschikt voor het plegen van meerdere plofkraken. ‘Waren alle pakketten tegelijk ontploft, dan waren de gevolgen voor verdachte en het dichtbevolkte Alkmaar niet te overzien geweest’, aldus de officier van justitie. Eis: 24 maanden onvoorwaardelijke celstraf.

Regenpakken en bivakmutsen

Die maandag in maart 2022 rijdt de politie in een herkenbaar voertuig achter een Volkswagen Polo op de Kanaalkade in Alkmaar. De bestuurder zit onderuit gezakt op zijn stoel, waardoor de agenten zijn gezicht niet kunnen zien. Terwijl ze achter hem aanrijden, verhoogt hij zijn snelheid. Ze besluiten de wagen staande te houden voor onder meer een rijbewijscontrole. Het bord ‘volg politie’ wordt aangezet. Tijdens de controle gedraagt de man zich zenuwachtig, zo valt de agenten op. Zijn handen en lippen trillen en hij komt niet goed uit zijn woorden. Als hij het dashboardkastje opent, ziet een politieagent werkhandschoenen liggen van het soort dat wordt gebruikt bij criminele activiteiten. Ook treffen ze een kartonnen doosje aan. Daarin blijkt een gps-tracker te zitten. Vanwege deze vondsten is er aanleiding om het voertuig verder te doorzoeken. De opbrengst: regenpakken, bivakmutsen, kabelbinders, duct tape, batterijen, negen gevulde jerrycans met motorbenzine en drie pakketten met explosieven. Reden genoeg om de verdachte aan te houden en zijn woning te doorzoeken. Daar worden later nog meer spullen aangetroffen, waaronder soortgelijke jerrycans en tien bankbiljetten van 100 euro. Sommige daarvan lijken tekenen van brandschade te vertonen.

Gevaar en gevolgen

Experts van onder meer het Nederlands Forensisch Instituut zijn duidelijk over wat is aangetroffen: zulke explosieve constructies worden doorgaans gebruikt bij plofkraken. De officier van justitie in haar requisitoir: ‘Uit de onderlinge samenhang van de aangetroffen goederen blijkt dat ze zijn bedoeld om een ontploffing teweeg te brengen; in het bijzonder een plofkraak.’ Dit bleek ook uit andere aanwijzingen in het onderzoek, zoals zoekopdrachten in de telefoon van verdachte over opgeblazen geldautomaten. In de rechtszaal benadrukte de officier van justitie het gevaar en de gevolgen van één explosieve constructie bij een geldautomaat: ‘Delen van de geldautomaat verscherven en zullen in de rondte worden geslingerd. Naast ernstige materiële schade aan de geldautomaat, ontstaat voor personen in de directe omgeving (tot op een afstand van meerdere meters) gevaar voor zeer ernstig lichamelijk letsel tot direct dodelijk letsel. De scherfwerking van delen van de geldautomaat geeft hierbij het grootste gevaar op letsel.’ Zouden alle drie de explosieven in de auto tot ontploffing zijn gekomen, zo kregen de verdachte en de rechtbank voorgehouden, dan waren de gevolgen voor hem en de omgeving niet te overzien geweest. Hij zou dit niet hebben overleefd.

Strafeis

Gezien alle feiten en omstandigheden is wat het OM betreft maar een conclusie mogelijk: de verdachte zit, of in elk geval zat, in de plofkrakenwereld. Het OM acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het voorbereiden van een plofkraak en het bezitten van explosieven en eist een gevangenisstraf van 24 maanden onvoorwaardelijk.

