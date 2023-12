OM eist 18 maanden cel tegen automobilist die doorreed na aanrijden fietser in centrum Nijmegen

Het Openbaar Ministerie eist 18 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegen een 37-jarige verdachte uit Arnhem voor het overrijden van een fietser op 2 oktober 2022 in het centrum van Nijmegen. Na dat incident liet de verdachte het slachtoffer in hulpeloze toestand en zwaargewond achter op straat. Naast de celstraf mag verdachte, als het aan het OM ligt, drie jaar lang geen motorvoertuig besturen.

Rond 23.00 in de avond van 2 oktober 2022 vindt de aanrijding plaats op de kruising van de Nijmeegse Tweede Walstraat en de Ziekerstraat. De fietser ziet, zo stelt hij later tijdens verklaringen, een auto met hoge snelheid achteruit tegen het verkeer in rijden op de Tweede Walstraat. Zijn reactie: hij steekt zijn been uit en daarmee raakt hij de buitenspiegel van die auto. Daarop zet de verdachte de achtervolging op de fietser in, waarop de auto in botsing komt met het slachtoffer. In eerste instantie is de verdenking dat de verdachte het slachtoffer opzettelijk zou hebben aangereden. In het nadere onderzoek kon daarvoor echter geen bewijs worden gevonden.

Uit een analyse van beschikbare camerabeelden blijkt dat de SUV over het bovenlichaam en hoofd van de fietser heen rijdt. Het slachtoffer belandt in het ziekenhuis, hij breekt een sleutelbeen, elf ribben en een oogkas en loopt een zware hersenschudding en een klaplong op. De automobilist wordt vier dagen later aangehouden en verhoord. Zijn verklaring: hij zou niets van de botsing hebben gemerkt.

Dat acht het Openbaar Ministerie onaannemelijk. De Arnhemmer is volgens het Openbaar Ministerie schuldig aan het veroorzaken van de aanrijding. “Hij heeft zich als bestuurder van een auto zodanig gedragen dat hij dit verkeersongeval heeft veroorzaakt”, motiveerde de officier van justitie vandaag in de rechtbank in Arnhem. “Daarbij is het slachtoffer bovendien zwaar lichamelijk letsel toegebracht.”

