Minister di Turismo y Salud Publico cu maneho pa specialistanan scars y control pa cu AruBIG

ORANJESTAD, Aruba – 07 juni 2023: Den cuadro di e scarsedad grandi cu tin internacionalmente, Aruba tambe ta experiencia retonan pa recruta y retene cierto specialistanan medico cu tin un diploma reconoci pa ley. Pa por garantisa e continuidad di cuido y a peticion di instancianan di cuido, Minister di Turismo y Salud Publico, sr. Dangui Oduber, a publica un maneho nobo pa por garantisa calidad den e proceso pa specialistanan cu a finalisa nan specialismo den exterior na universidadnan cu ainda no ta reconoci pa ley por wordo admiti pa traha na Aruba y registra nan mes den un registro aparte. Actualmente ya caba e specialistanan aki ta haya un excepcion temporal di un anja pa traha na Aruba na un instituto di cuido, conforme un MB. E exception por wordo renoba te cu un maximo di 4 aña, despues di esaki e specialista medico mester cumpli cu e requisitonan conforme cu e ley di AruBIG pa por mantene su registracion.

E maneho nobo lo hasi posibel cu e grupo aki di specialista, cualnan ta den scarsedad, lo wordo guia por medio di un trayecto pa por haya nan declaracion di competencia segun e sistema di CanMEDS.

E meta ta pa duna e specialista mediconan menciona e opportunidad pa pasa door di un asina yama ‘assessment’ den cooperacion cu e asociacionnan medico manera ASHA y HAVA. E miembronan di e asociaconnan menciona lo evalua e specialista den cuadro di su funcionamento a base di e competencianan di e sistema di CanMEDS cu entre otro Hulanda y Canada ta uza, cual ta e standard aki na Aruba tambe. E trayecto aki lo hasi posibel cu e specialista medico cu completa e trayecto, cual ta tuma mas o menos 1 aña, lo por registra su mes den e register di AruBIG.

Banda di yuda specialista medico cu a studia medicina den otro systema traha conforme e standard di Aruba, Minister Dangui Oduber tambe a publica un maneho pa mehora e sistema di control, den anticipacion di un decreto nacional cu lo cubri esaki mas detayadamente. Pa motibo cu lo bai haci e regsitro di AruBIG publico na comienso di 2024, e registro mester ta uno actualisa. A nota cu por ehempel algun profesionalnan ta hasi petition pa wordo registra sin cu nan tin un dunador di trabou of ta den servicio di un clinica. Otronan ta bandona nos isla sin notifica cu nan no ta traha mas y duna cuido na nos poblacion. Pa mehora e control aki e maneho nobo ta specifica cu ambos caso lo ta motibo suficiente pa no procesa e peticion of pa kita e medico specialista for di e registro di AruBIG mesora. E meta di e maneho y systema aki ta pa brinda un servicio di control y transparencia pa publico y tur instancia den sector di salud.