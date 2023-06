Verdachte stalking advocaat voorgeleid bij rechter-commissaris

Een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is op 5 juni jl. aangehouden op verdenking van stalking van een advocaat. Hij wordt vanmiddag voorgeleid bij de rechter-commissaris.

Intimiderend en beledigend

De betreffende advocaat staat de ex-partner van de man bij in meerdere procedures tegen de verdachte. In de periode van eind februari tot 5 juni 2023 (dag aanhouding) viel deze verdachte de advocaat veelvuldig lastig via de telefoon en via berichten en mails. Hij doet dat op intimiderende en beledigende wijze.

Stalking

Het Openbaar Ministerie Limburg (OM) neemt stalking hoog op, want het doet veel met mensen. Bovendien zorgt het er voor dat mensen hun publieke taak niet goed kunnen uitvoeren. Het is belangrijk dat zij tegen stalking, agressie en geweld worden beschermd.