Zes jaar celstraf geëist voor veroorzaken explosies met vuurwerkbom

Tegen een 22-jarige man heeft het OM vandaag een gevangenisstraf van zes jaar geëist voor het veroorzaken van twee explosies op 28 december 2022 in Amsterdam. Het OM verdenk de man ook van wapenbezit en witwassen.

De eerste explosie vond plaats op 28 december rond half twee ’s nachts in Amsterdam Zuidoost. Een personenauto vatte vlam en brandde volledig uit. Ruim een uur later volgde in Amsterdam Noord de tweede explosie , veroorzaakt door een vuurwerkbom die uit illegaal vuurwerk was samengesteld. De ontploffing zorgde voor schade aan een woning en omgeving.

Hoewel er niemand gewond raakte was er volgens het OM wel degelijk sprake van levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel. Het incident vond in de nacht plaats en de bewoners sliepen op dat moment in de woning. Bij de ontploffing vlogen splinters van twee grote glasplaten van de voordeur naar binnen.

Legday

De ontploffing bij de woning is volgens het OM het gevolg van een conflict in het criminele milieu. Dat zou blijken uit berichten die zijn gevonden op de telefoon van de verdachte. Uit die berichten is op te maken dat een persoon moest worden aangepakt. Zo werden mogelijkheden besproken om die persoon te beschieten, zijn auto te doorzeven en hem te raken en hem desnoods per ongeluk te doden of hem een ‘legday’ te geven. Het beoogd doelwit van de woonde echter niet op het adres waar de explosie plaatsvond, maar een deur verder.

Volgens het OM heeft de verdachte met zijn handelen bijgedragen aan de gevoelens van angst en onveiligheid in de samenleving. De officier van justitie: “Het teweegbrengen van ontploffingen is tegenwoordig aan de orde van de dag en heeft kennelijk, zoals ook blijkt uit het berichtenverkeer van de verdachte en zijn medeverdachten, tot doel personen te intimideren. Dergelijke strafbare feiten raken niet alleen de direct betrokkenen, maar veroorzaken ook gevoelens van angst en onveiligheid in de samenleving.”

Bereid wapen te gebuiken

In de hoogte van de strafmaat heeft de officier van justitie rekening gehouden met de aansturende rol van de verdachte naar een medeverdachte. Ook weegt in zijn nadeel mee dat de hij op geen enkel moment heeft stilgestaan bij de gevolgen en risico’s van zijn handelen. Tijdens verhoren heeft hij evenmin geen enkele verantwoordelijkheid genomen voor zijn betrokkenheid bij de ontploffingen.

Naast zijn betrokkenheid bij de explosies verdenkt het OM de 22-jarige man ook van het bezit van een geladen vuurwapen. In een gevonden bericht op zijn telefoon gaf hij aan dat hij meer dan bereid was om dit te gebruiken. Tot slot heeft hij zich volgens het OM schuldig gemaakt aan het witwassen van bijna 100 duizend euro en de aankoop van een kostbaar horloge.

Twee medeverdachten moeten zich op een later moment verantwoorden voor de rechter. In de zaak van de 22-jarige verdachte doet de rechtbank over twee weken uitspraak.