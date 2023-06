Amokmaker met (nep)vuurwapen opgepakt

Het begon met de eerste melding om 18.10 uur. Een getuige meldde dat een man op de Tilburgseweg nabij een supermarkt met een vuurwapen liep. Korte tijd later kwamen er uit de buurt meerdere meldingen van deze man met het vuurwapen. Hij richtte het op fietsers en kinderen in de speeltuin en riep daarbij dreigende woorden.

Serieus

Dit soort meldingen worden uiteraard zeer serieus genomen. Meerdere politie-eenheden kregen de opdracht van het Operationeel Centrum om hun ‘zware’ kogelwerende vesten aan te doen en ter plaatse te gaan. De agenten werden aangesproken door meerdere getuigen die een verklaring aflegden. Er werd door een getuige een mogelijk woonadres van de verdachte genoemd. Agenten hebben in die woning een onderzoek verricht maar de man des huizes voldeed niet aan het signalement. We kunnen ons voorstellen dat deze mensen zeer geschrokken zijn van de consternatie. Tijdens deze zoeking in de verkeerde woning kwam de melding van andere agenten dat er camerabeelden van de man waren. Eén agent herkende direct de verdachte als een 29-jarige Oosterhouter en de woning werd direct verlaten op zoek naar de echte verdachte.

Aanhouding

Bij een snelle zoekactie in de omgeving werd de verdachte op de Wiekslag aangetroffen. Hij werd direct aangehouden. In een tasje had hij een niet van echt te onderscheiden nepvuurwapen bij zich. Dat is strafbaar. Verder had hij een fles alcoholhoudende drank en hennep bij zich. De verdachte is naar het bureau gebracht en daar ingesloten. Het incident heeft flink wat teweeggebracht in de wijk. De verdachte heeft voor flinke onrust gezorgd waardoor de direct omwonenden, waaronder kinderen, zich niet veilig hebben gevoeld. We hopen dat door de aanhouding van de verdachte de rust een stuk terugkeert in de wijk.

Nepvuurwapens, niet doen

Een niet van echt vuurwapen te onderscheiden nep- of speelgoedwapen op de openbare weg mee nemen is in Nederland verboden. Dat is niet voor niets. Mensen schrikken daar van en er kunnen strafbare feiten mee gepleegd worden, denk aan een overval of zoiets dergelijks. Dat komt omdat je op korte afstand niet kunt zien dat het een nepvuurwapen is en mensen dus denken te maken te hebben met een echt vuurwapen. Ook de politie neemt geen risico bij dit soort meldingen. Agenten krijgen voor hun eigen veiligheid de opdracht om een zwaarder kogelwerend vest aan te trekken en zullen de betreffende persoon met getrokken vuurwapen benaderen. Dan hoeft er nog maar weinig te gebeuren of die persoon zal worden neergeschoten als hij een verkeerd beweging met dat wapen maakt. Alle redenen dus om niet met een nep- of speelgoedwapen op straat te lopen. Er is een uitzondering voor kinderen onder de 14 jaar. Lees meer op https://www.politie.nl/onderwerpen/nepvuurwapens.html