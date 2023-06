Vechtpartij leidt tot drugsvondst in woning

Rond 22.30 uur kreeg de politie de melding van een vechtpartij in de woning. Op de straat voor de woning stonden meerdere personen die aangaven betrokken te zijn geweest bij de vechtpartij. Omdat de politie niet duidelijk was of nog meer personen of slachtoffers betrokken waren bij de ruzie, wilden zij de woning betreden op basis van artikel 3 van de politiewet. Dit artikel stelt dat de politie de taak heeft om hulp te verlenen, wat de politie de bevoegdheid geeft om de woning te controleren of niemand gewond of in gevaar is in de woning.

In de woning trof de politie vervolgens verschillende soorten drugs aan. Naar aanleiding van deze vondst zijn alle betrokkenen aangehouden: een 29-jarige man uit Utrecht, een 27-jarige man uit Utrecht en een 24-jarige man uit Utrecht. Er wordt onderzoek gedaan naar de drugs.