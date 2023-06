Fransman gaat er vandoor bij controle en wordt in België aangehouden

Achtervolging

Tijdens de controle gaat de bestuurder er ineens van door. Hij rijdt met hoge snelheid de A4 op. Vervolgens rijdt hij via de A58 Zeeland in. Meerdere politie-eenheden volgen het voertuig. Agenten zien dat de verdachte een plastic zak uit de auto gooit. Ondertussen blijft hij met hoge snelheid doorrijden en maakt verschillende verkeersovertredingen door onder meer rechts inhalen en over de vluchtstrook rijden.. Meerdere weggebruikers moeten uitwijken om een aanrijding te voorkomen. Ondertussen heeft de politiehelikopter vanuit de lucht het voertuig gevolgd en de locatie doorgeven aan de eenheden op de weg. De verdachte neemt de afslag Terneuzen Tol. Nogmaals gooit hij een zak met pakketjes uit zijn raam. De verdachte blijft doorrijden en een politievoertuig moet op de Tractaatweg in Terneuzen uitwijken om niet door de auto geramd te worden. Via de Westescheldetunnel gaat de verdachte de Belgische grens over. Belgische politie eenheden zijn opgeroepen om de achtervolging hier over te nemen. Uiteindelijk crasht het voertuig op de E17 bij Kruishoutem. Er raakte niemand gewond. Belgische agenten hebben de Fransman aangehouden.