Samen zullen wij meer bereiken en leren uit Curacao, Fundashon Sentro di Bario Soto maakt kans op Appeltje van Oranje 2023.

Samen zullen wij meer bereiken en leren uit Curacao Fundashon Sentro di Bario Soto, maakt kans op een Appeltje van Oranje 2023. En vanaf 31 mei kan het publiek de winkansen van dit project vergroten. Dat kan door te stemmen op

Samen zullen wij meer bereiken en leren als favoriet. Er zijn in totaal 40 projecten in de race voor de prestigieuze prijzen, die jaarlijks door het Oranje Fonds worden uitgereikt aan uitzonderlijke sociale projecten. Stemmen kan tot en met 10 juni via stem.oranjefonds.nl.

Het thema van de Appeltjes van Oranje is dit jaar Bruggenbouwers in de Buurt.

Dat betekent dat de prijzen dit jaar gaan naar initiatieven voor en door buurtbewoners, die contact stimuleren tussen buren die elkaar niet vanzelfsprekend ontmoeten. Het Oranje Fonds heeft dit thema gekozen voor de uitreiking van 2023, omdat deze initiatieven onmisbaar zijn voor onze samenleving. Zij doen ertoe. En maatschappelijke ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat dit soort projecten nog

belangrijker zijn geworden.

Cruciaal

Zo staat verbondenheid tussen buurtgenoten onder druk door de individualisering en vergrijzing. Ook zijn buurten steeds diverser geworden, waardoor achtergronden, leeftijden en leefstijlen steeds meer uiteenlopen. Tegelijkertijd is er veel bezuinigd op ontmoetingsplekken en manieren om te bouwen aan onze samenleving. Terwijl verbondenheid tussen mensen cruciaal is voor het realiseren van een betrokken samenleving, waarin buurtbewoners omkijken naar elkaar en naar hun buurt.

Sociale relaties in buurten zijn een vangnet voor iedereen die dat nodig heeft. En ze vormen een

belangrijke basis voor de aanpak en preventie van problemen als eenzaamheid, armoede en

tegenstellingen tussen mensen.

Drie Appeltjes

Dankzij projecten als samen zullen wij meer bereiken en leren, worden buurtbewoners met elkaar verbonden in

Curacao, Fundashon Sentro di Bari Soto. Dat is al een bijzondere prestatie op zich, maar er zijn slechts drie Appeltjes

van Oranje te vergeven. Het aantal stemmen dat de kanshebbers krijgt, bepaalt mede wie er

doordringen naar de laatste tien nominatieplaatsen. Het project dat de meeste stemmen in de

wacht sleept, gaat in elk geval door naar de laatste tien. Hieruit worden door een jury uiteindelijk de

drie winnaars gekozen.

Samen zullen wij meer bereiken en leren.

Fundashon Sentro di Bario Soto -SBS

Willemstad

Curaçao

‘’Wij creëren projecten voor de buurtbewoners van de wijk Soto en omstreken. SBS wil een

steentje bijdragen aan de ontwikkeling van de gemeenschap van ons land.’’

Alle Buurtbewoners van de wijk Soto en omstreken en ook bewoners van Curaçao, kunnen

bij Fundashon Sentro di Bario Soto terecht voor allerlei activiteiten. Het buurtcentrum wil de

algemene, geestelijke, maatschappelijke en lichamelijke ontwikkeling van de bevolking

bevorderen. Elke dag is het buurtcentrum open voor jong en oud. Mensen kunnen

binnenlopen om van de computerruimte gebruik te maken, samen tafelspelletjes spelen, tv

kijken (worldcup), movienight of een praatje te maken. En er is van alles te doen in het

buurtcentrum. Zoals Engelse les, computerles, zumba, het leren spelen van kwarta tot

workshops zoals bakken en naaien. Jongeren kunnen ook langskomen om hun

schoolopdrachten te maken. Verder maken sportverenigingen en de kinderopvang gebruik

van het gebouw. Onder de noemer Samen zullen wij meer bereiken, zijn er tien vrijwilligers

en drie medewerkers actief. “Wij zorgen dat iedereen zich prettig bij ons voelt door hele

leuke momenten te creëren. Stem op ons!

Koningin Máxima

De prijzen worden in oktober uitgereikt door Koning in Máxima, beschermvrouwe van het Oranje

Fonds. De drie winnaars ontvangen een bronzen beeldje, gemaakt door Prinses Beatrix, en een

geldbedrag van 25.000 euro.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds vindt dat iedereen ertoe doet. Daarom zet het zich in voor een samenleving

waarin iedereen mee kan doen en niemand er alleen voor staat. Oftewel een betrokken

samenleving; waarin we zorgen voor elkaar, mensen gelijke kansen hebben en zich verbonden

voelen met anderen in de buurt. Dat doet het fonds door sociaal initiatiefnemers te versterken en te

verbinden waar mogelijk. De steun van o.a. de Nationale Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij,

Vrienden en diverse andere partners maakt dit mogelijk. Koning Willem-Alexander en Koningin

Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.