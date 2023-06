Eis: 8 jaar cel tegen man uit Venlo wegens witwassen drugsgeld

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft 8 jaar celstraf geëist tegen een 59-jarige man uit Venlo. De man zou een grote speler zijn in de wereld van de synthetische drugs. Naast de productie van drugs wordt hij verdacht van het witwassen van miljoenen euro’s en deelname aan een criminele organisatie. Deze week staat de geboren Brabander terecht bij de rechtbank in Den Bosch.

Ruim 4,3 miljoen euro. Dat is het bedrag dat in 2011 achter een koelkast in een woning in Venlo wordt aangetroffen. Het geld ligt verborgen in een bergruimte achter een aanbouwkeuken, en wordt ontdekt door speciaal daarvoor opgeleide en ingezette militairen van de landmacht. Om er bij te komen moeten ze een dubbeldeurs Amerikaanse koelkast verwijderen. Het is een niet alledaags bedrag in een wel alledaagse volksbuurt in Venlo.

De vondst vormde het startschot dat leidde tot verschillende onderzoeken waarin de verdachte steeds het middelpunt was en de beslissingen nam. Het betreft een man die in België veroordeeld was tot 6 jaar cel nadat hij op heterdaad aangehouden was in een drugslaboratorium voor de productie van amfetamine. Ook heeft hij in Duitsland in de gevangenis gezeten voor drugsdelicten. Hij is daar in 2014 veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf.

Honderdduizenden euro’s in verborgen ruimtes

De Nederlandse onderzoeken lagen enige tijd stil nadat het niet was gelukt om een cruciale getuige te horen. Toen de verdachte in 2020 weer voor strafbare feiten in beeld kwam zijn de onderzoeken weer opgestart. Naast aanwijzingen en bewijzen dat de Brabander synthetische drugs heeft geproduceerd is er gezocht naar bewijs voor de herkomst van het in beslag genomen geld. Er is geen legale herkomst gevonden, maar wel een spoor van rekeningen in België, onder meer op naam van de zoon van de verdachte. Doorzoekingen in de woning van de verdachte en zijn buren in Venlo leverden meer vondsten op. Zo zat er ruim een ton verborgen in de woonkamer achter de inzethaard, en lag er anderhalve ton in een schoenendoos in de slaapkamer. In totaal is er bij doorzoekingen in 2010, 2011 en 2012 bijna 6 miljoen euro onder verdachte in beslag genomen dat een criminele herkomst heeft.

De witwasaanklacht vormt de zwaarste aanklacht van het OM tegen de verdachte, maar ook wordt hij verdacht van het produceren en voorhanden hebben van 30 kilo amfetamine in 2009 in Venlo. Al het gevonden geld is in beslag genomen en moet volgens het OM verbeurd worden verklaard. Ook zijn diverse goederen, zoals diverse dure horloges en auto’s, in beslag genomen. Die moeten volgens het OM ook verbeurd worden verklaard..

‘Onverbeterlijke crimineel’

Het OM verdenkt de verdachte van het vervaardigen van ruim 30 kilo amfetamine, het witwassen van in totaal bijna 6 miljoen euro en 2 voertuigen en deelnemen aan een criminele organisatie in de periode van 2002 tot 2012.

De officier van justitie van het Landelijk Parket vatte het zo samen:

“Samenvattend kan volgens het OM worden gesteld: verdachte zit óf gedetineerd óf hij pleegt strafbare feiten. En dat doet hij al zo’n twintig jaar. De opgelegde jarenlange gevangenisstraffen zijn steeds voor de productie van synthetische drugs, uitvoer van verdovende middelen en/of deelname aan een criminele organisatie. Achter de schermen was verdachte de onbetwiste leider. Verdachte is hiermee écht onverbeterlijk en hardleers. Simpel gezegd, verdachte is een crimineel van de statuur die je niet dagelijks tegenkomt.”

De afdoening van het onderzoek heeft wat langer geduurd dan gebruikelijk, maar gelet op de ernst van de feiten acht het OM een gevangenisstraf voor de duur van 8 jaar nog steeds op zijn plaats.

De uitspraak is op 31 augustus 2023 om 13.00 uur.

Het onderzoek waarvoor de verdachte in 2020 opnieuw in beeld kwam zal vanaf 24 oktober 2023 door de rechtbank Oost-Brabant worden behandeld (onderzoek GOUDHAAN).