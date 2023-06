Vergoeding rijbewijs voor nieuwe aspiranten

De politie is nog altijd een populaire werkgever, maar in een krappe arbeidsmarkt blijven we nadenken over hoe we werken bij de politie aantrekkelijk houden. De maatregelen van de arbeidsmarktstrategie richten zich op de werving van nieuwe medewerkers en op het behoud van huidige medewerkers. Een rijbewijs is één van de eisen om te kunnen starten aan de politieopleiding. Voor jonge mensen die als politieagent willen werken, is het rijbewijs een grote kostenpost die hen ervan kan weerhouden om bij de politie te solliciteren. Met deze maatregel wordt de belangstelling om bij de politie te komen werken naar verwachting vergroot.

Het rijbewijs haalt de politiestudent bij een erkende rijschool. De kosten tot een maximum van € 2.750 worden vergoed door de politie. Om een politieauto te mogen besturen volgt de student hierna nog de aanvullende rijopleiding via de Politieacademie.

De maatregel is bedoeld voor studenten die in 2024 starten met de opleiding (PO21) en geldt in eerste instantie voor één jaar. De politie bekijkt in de loop van volgend jaar of de maatregel effectief is en wordt voortgezet na 2024.

Kijk voor meer informatie over het werken als agent en vacatures op kombijdepolitie.nl. Op 8 augustus opent de inschrijving voor de politieopleiding in 2024.