Politieagent gewond na aanrijding op de N31, politie zoekt getuigen

De politieauto staat bij die ochtend een pechgeval op de N31 ter hoogte van Nijega. Een witte bestelbus van een bezorgdienst botst tegen de achterzijde van de politieauto, waarna deze in tegengestelde richting op de naastgelegen oprit terecht komt.

Agent zwaargewond

Een 43-jarige politieagent van het basisteam Noordoost-Fryslân zit op dat moment in de politieauto. Hij raakt zwaargewond. Ook de bestuurster van de witte bestelbus, een 46-jarige vrouw uit Grou, raakt gewond. Beide worden naar het ziekenhuis vervoerd.

Onderzoek

Opsporing Team Verkeer onderzoekt de exacte toedracht van het ongeval en is op zoek naar meer informatie over met name de periode voorafgaand aan het ongeval.

Heeft u informatie?

Reed u maandagmorgen rond 9:30 uur op de N31 tussen Leeuwarden richting Drachten? Heeft u iets – voor de afrit Nijenga – iets opvallends gezien? Heeft u de witte bestelbus zien rijden vlak voor het ongeval? Waren er opvallende zaken die ons kunnen helpen in het onderzoek? Laat het ons weten. Geef uw tip door via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier.

Misschien beschikt u zelfs over dashcam-beelden waarop de witte bestelbus te zien is. We verzoeken u deze te uploaden via dit formulier.