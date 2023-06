Twee verdachten aangehouden in onderzoek naar bankpasfraude

De afgelopen maanden zijn meerdere personen slachtoffer geworden van zogeheten bankpasfraude. Slachtoffers worden vaak, via een vaste telefoonlijn, gebeld door mensen die zich voordoen als bankmedewerker. Hen wordt verschillende smoesjes voorgehouden, denk aan: er zit een virus op de bankpas en criminelen proberen geld van de rekening te halen. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt en komt een koerier langs om de bankpassen en/of creditcards op te halen. Pincodes zijn inmiddels via de telefoon ontfutseld. Ook wordt geadviseerd andere waardevolle goederen af te geven, zodat de zogenaamde bank deze in bewaring kan nemen. Vervolgens worden de rekeningen van de slachtoffers leeggehaald.

Uit onderzoek van de recherche in Kennemerland is gebleken dat de mannen vermoedelijk betrokken zijn bij 22 oplichtingszaken in de periode van augustus 2022 tot en met februari 2023.Het gaat om oplichtingszakendie zich onder andere afspeelden in: Heemstede, Wijdenes, Meppel, Bennebroek, Alkmaar, Haarlem, IJmuiden, Hoofddorp, Heemskerk, Amsterdam, Udenhout, Zandvoort, Ermelo en Deventer. Het onderzoek wordt voorgezet.

Verdachten

De verdachten zijn dinsdag 13 juni in Haarlem en Zandvoort aangehouden en zitten vast voor verhoor. Op vrijdag 16 juni worden zij voorgeleid aan de rechter-commissaris. Deze zal dan een beslissing nemen over de voorlopige hechtenis.

Voorkom dat u slachtoffer wordt!

Uw bank zal nooit telefonisch naar uw bankgegevens vragen. Dit geldt ook voor overheidsinstanties, zoals de politie. Ook zal uw bank u nooit onder druk zetten zo snel mogelijk te handelen. Een bank heeft namelijk zelf de mogelijkheid om een rekening te blokkeren als dat nodig is. Vertrouwt u een telefoontje van de bank niet? Hang direct op, bel zelf uw bank via een algemeen bekend nummer en wacht tot u iemand aan de lijn krijgt. Dan kunt u zelf controleren of datgene wat u is verteld wel klopt. Bent u toch slachtoffer geworden van bankpasfraude? Doe dan altijd aangifte bij de politie via