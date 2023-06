Politie houdt verdachte aan in onderzoek naar verdwijning van Wico van Leeuwen

Informatie

Het onderzoek naar Wico is nog steeds in volle gang. De politie gaat ervan uit dat Wico niet meer in leven is en dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Helaas hebben we het stoffelijk overschot van Wico nog niet gevonden. We blijven naar hem zoeken.

In het belang van het onderzoek worden op dit moment geen verdere mededelingen gedaan.