Motief voor moord blijft onduidelijk, eis driemaal 25 jaar gevangenisstraf

Waarom de 24-jarige Shaquille op 2 mei 2019 in Amsterdam Zuidoost is doodgeschoten, is na jaren onderzoek niet duidelijk geworden. Waarschijnlijk door ‘iets’ wat speelde binnen het criminele milieu. Wat voor het OM wel vaststaat is de betrokkenheid van drie mannen bij de dood van de 24-jarige Amsterdammer. Tegen elk van hen eiste het OM vandaag een gevangenisstraf van 25 jaar.

De mannen van nu 29,31 en 33 jaar werden in januari 2020 door de rechtbank vrijgelaten omdat zij volgens de rechtbank niet aan de plaats delict konden worden gekoppeld. Het onderzoek van de politie is na de vrijlating echter doorgegaan.

Bloedspoor

Een belangrijke rol in dit onderzoek speelt een Peugeot 308. Een ooggetuige zag de twee schutters na het schietincident wegrennen naar een parkeergarage nabij de plaats delict, dit is ook te zien op camerabeelden. De getuige zag de daders niet meer uit de parkeergarage komen, maar wel een Peugeot 308 die met hoge snelheid de parkeergarage uitreed. Uit onder meer camerabeelden, ANPR-registraties en telecomgegevens kunnen de drie mannen volgens het OM worden gekoppeld aan de auto enkele dagen vóór en op de dag van de moord.

De auto werd op 10 mei 2019 in beslag genomen en onderzocht. De Peugeot was zeer grondig schoongemaakt, maar de politie trof op de achterbank een bloedspoor aan met daarin het DNA van het slachtoffer. Dat is opmerkelijk vindt het OM omdat nergens uit blijkt dat het slachtoffer in de auto kan worden geplaatst. Het OM denkt dat één van de schutters met het bloed van het slachtoffer in aanraking is gekomen toen hij zijn lichaam verplaatste en zijn zakken en schoudertas doorzocht. Ook werd er DNA van de 33-jarige verdachte gevonden op een handgreep aan de bestuurderskant.

‘Smokkelbriefjes’

Het OM noemt ook het gedrag van de verdachten na de moordaanslag ‘belastend’. Zo heeft de 33-jarige verdachte vanuit detentie via smokkelbriefjes, hij mocht namelijk geen contact met de buitenwereld hebben, de 29-jarige medeverdachte opdracht hebben gegeven de Peugeot in brand te steken. Deze 29-jarige verdachte toonde ook opmerkelijk gedrag na de moordaanslag volgens het OM. Zo zou hij direct na de moordaanslag zijn telefoon hebben weggedaan, de Peugeot hebben verkocht en zijn ondergedoken. Enkele dagen na het schietincident is hij via de route Parijs – Guadeloupe – Frans Guyana naar Suriname vertrokken. Suriname heeft hem op 9 november 2019 uitgezet, waarna hij in Nederland is aangehouden.

Gelokt

Op de avond van de moord was het slachtoffer op pad met vrienden en had hij nog een afspraak later op de avond. De 31-jarige verdachte zou de afspraak met het slachtoffer hebben gemaakt en hem hebben gelokt naar Zuidoost. Toen het slachtoffer uit de auto stapte en in de richting van twee mannen liep, klonken er drie schoten. Hij werd geraakt in hoofd en hals en overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De rechtbank doet op 24 juli 2023 uitspraak.