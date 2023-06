OM zet flexflitser in bij werkzaamheden Moerweg Den Haag

Bij de werkzaamheden aan de Moerweg in Den Haag zet het OM vanaf 16 juni een flexflitser in. Tijdens de werkzaamheden is één rijstrook beschikbaar en geldt een aangepaste maximum snelheid van 30 km/uur. Door hierop 24/7 te handhaven verbetert de verkeersveiligheid en de veiligheid van de wegwerkers.

Op de Moerweg wordt tot begin augustus in de richting van de Troelstrakade aan de weg gewerkt. Tijdens de werkzaamheden worden de twee rijstroken tijdelijk aangepast naar één rijstrook. Omdat de wegwerkers dicht op deze rijstrook werken en de wegsituatie is aangepast, is de maximum snelheid verlaagd naar 30 km/u.

Flexflitser

Op verzoek van de gemeente Den Haag, de uitvoerder en de politie wordt vrijdag 16 juni een flexflitser geplaatst, die 24 uur per dag handhaaft op de maximum snelheid. Als bestuurders zich aan de maximum snelheid houden, vergroot dat de veiligheid van de wegwerkers en andere weggebruikers. Overtreders ontvangen een boete via het CJIB. Een snelheidsboete bij wegwerkzaamheden is, vanwege het grote risico, hoger dan een reguliere boete voor te hard rijden.

Wethouder Anne Mulder: ‘In Den Haag willen we het aantal verkeersslachtoffers naar nul brengen. Ik ben ontzettend blij dat er een flexflitser wordt geplaatst op de Moerweg. Op deze manier pakken we gericht personen aan die te hard rijden en versterken we de verkeersveiligheid.’’

Snelheidslimiet

Te hard rijden is nog steeds één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Het risico op een verkeersongeval moet omlaag en daarvoor moet het aantal bestuurders dat zich aan de snelheidslimiet houdt omhoog. Handhaving is één van de middelen om dit doel te bereiken. Sinds eind 2022 zet het OM flexflitsers in, waarmee 24/7 gehandhaafd kan worden op de maximumsnelheid. Het is voor het eerst dat de flexflitser ingezet wordt bij wegwerkzaamheden. Doordat de flexflitser snel geplaatst en verwijderd kan worden, is deze goed in te zetten in een tijdelijke situatie zoals bij wegwerkzaamheden. De flexflitser werkt op een accu, er is dus geen stroomvoorziening nodig.